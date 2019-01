Usavano cellulare alla guida, 20 multe in 8 ore a Prato

A Prato, in sole otto ore, sono state venti le sanzioni elevate nei confronti di automobilisti alla guida con cellulare. Un servizio di controllo da parte della polizia municipale - reparto territoriale - che sta intensificando i controlli sia nei pressi del centro cittadino, che nelle immediate periferie, per il contrasto, sempre più diffuso, all'uso del cellulare alla guida.

I controlli effettuati dagli agenti in divisa, e con motocicli con i colori d'istituto, permettono di contestare le infrazioni, in modo legittimo, e in tutta tranquillità per gli stessi automobilisti. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane.