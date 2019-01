Esplode a Londra il semaforo a gas davanti a Westminster

Tragedia sfiorata a Londra nel centralissimo incrocio davanti a Westminster, cioè l'Houses of Parliament, dove il sistema semaforico installato nella intersezione da soli 23 giorni è esploso senza fare fortunatamente vittime ma ferendo comunque in modo grave un poliziotto. Una fuga del gas che alimentava le lanterne di colore rosso e verde ha infatti provocato prima l'esplosione e poi l'incendio del complesso dispositivo, collocato in quel punto della viabilità londinese per cercare di arginare il fenomeno degli incidenti stradali nella Capitale, con 1.000 morti all'anno. La notizia, al di là della 'stranezza' del sistema di illuminazione con gas, potrebbe essere stata scritta oggi 2 gennaio. Ma si riferisce a 150 anni fa, al 1869, quando le cronache dell'epoca riportarono dell'increbile incidente occorso all'impianto semaforico - luce rossa, luce verde e bracci mobili - che era stata inventato dall'ingegnere ferroviario J.P. Knight proprio per gestire il traffico di Londra che era caotico già un secolo e mezzo addietro e che era stato installato il 10 dicembre del 1868.