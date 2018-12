Euro NCAP: Classe A, Lexus ES e Nexo le best in class 2018

Mercedes Classe A, Lexus ES e Hyundai Nexo: sono queste le 'best in class' 2018 che hanno ottenuto, nelle rispettive categorie, le cinque stelle nei crash test Euro NCAP. ''Nel 2018 - ha affermato ilsegretario generale Euro NCAP, Michiel van Ratingen - abbiamo introdotto nuovi severi test, con particolare attenzione alla tutela degli utenti vulnerabili della strada. I tre vincitori del riconoscimento 'Best in Class 2018' dimostrano, chiaramente, che i produttori si stanno impegnando per raggiungere i massimi livelli di tutela e che le valutazioni di Euro NCAP rappresentano uno stimolo per migliorare la sicurezza.



''Nei test di quest'anno - ha continuato van Ratingen - Euro NCAP ha inserito le tecnologie di guida automatica e i risultati raggiunti sono stati d'aiuto per chiarire alcuni dubbi da parte dei consumatori. I sistemi di guida assistita possono recare benefici sia dal punto di vista della sicurezza che della facilità d'uso, ma l'automazione completa è ancora lontana.



Seguiremo e valuteremo questi sviluppi in modo da garantire ai consumatori tutte le informazioni di cui hanno bisogno nel momento in cui prendono in esame le nuove tecnologie di guida''.



Regina della serie di test di quest'anno tra le 'Small Family Cars' è la Mercedes Classe A, che ha raggiunto i più alti punteggi nella protezione dei bambini, degli adulti e degli utenti vulnerabili(Vulnerable Road Users, VRU). Qualche criticità per il sistema di assistenza del mantenimento della corsia e per l'assenza del sistema di monitoraggio degli angoli ciechi.



La Lexus ES ad alimentazione ibrida (per la categoria Large Family Cars) ha ottenuto ottimi punteggi in tutte le prove, con eccellenza nel funzionamento dell'AEB in ambito urbano. Piccole criticità nella protezione del bacino del passeggero posteriore e per l'airbag laterale posteriore non perfettamente funzionante. Completa la dotazione di ADAS, eccetto qualche criticità nel rilevamento dei ciclisti.



La Hyundai Nexo(Large Off-Roaders) è il primo veicolo fuel cell alimentato ad idrogeno(motore elettrico ricaricato dall'idrogeno), testato da Euro NCAP. Ha raggiunto il massimo dei punteggi, con buona protezione offerta agli occupanti, alcune criticità per i passeggeri posteriori nella protezione al colpo della frusta in caso di tamponamento, a causa della conformazione geometrica dei poggiatesta.