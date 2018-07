Toninelli, misure più severe su uso smartphone in auto

"Penso sia giunto il momento di valutare qualche intervento nel Codice della strada" sull'uso degli smartphone alla guida. Lo ha detto il ministro dei trasporti e infrastrutture Danilo Toninelli rispondendo in audizione al Senato. "Penso sia il momento di inasprire qualche sanzione", ha aggiunto il ministro sottolineando anche la necessità di fare cultura su questo.

Sicurezza strade: Toninelli, piano incentivi per enti locali

"Colgo questa occasione per annunciarvi che stiamo lavorando a un piano di incentivi per quegli enti locali che metteranno in campo tutte le politiche e gli strumenti utili allo scopo di diminuire le vittime della strada sul loro territorio". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione al Senato, ricordando che "il bollettino dei morti per incidenti stradali nel 2017 è peggiorato, parliamo di 95 vittime in più rispetto al 2016, oltre 3.300 in totale". "Io non posso accettare, non posso tollerare questi dati. L'Europa punta a zero morti nel 2050, ma l'Italia è totalmente fuori target e ha già perso incentivi economici dall'Ue per colpa degli obiettivi mancati. Dobbiamo recuperare il gap e possiamo farlo anche investendo sulla capacità delle buone amministrazioni locali di rendere le proprie strade più sicure", ha aggiunto.