bastabuche, Ancma lancia app per aumentare sicurezza

MILANO - Si possono registrare tragitti, monitorare lo stile di guida, analizzare e condividere con altri appassionati informazioni e dati e, soprattutto, segnalare buche: sono le funzioni di Moto.app, la prima applicazione in Italia dedicata alla sicurezza in moto presentata nella sede milanese di Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, che ha promosso questo nuovo strumento.

L'obiettivo è aumentare la sicurezza dei motociclisti attraverso il miglioramento dello stile di guida e la condivisione della presenza di buche sul manto stradale, dando la possibilità di fare fotografie e geolocalizzarle in tempo reale, per creare poi un database che verrà periodicamente condiviso con le istituzioni che ne faranno richiesta. "La app non nasce solo per segnalare buche - ha detto il presidente di Ancma Andrea Dell'Orto - dato che il nostro obiettivo è aumentare la sicurezza in generale, una delle priorità dell'associazione, un tema centrale che portiamo avanti nella nostra attività istituzionale.

L'app amplia in modo tecnologico questo orizzonte e lo arricchisce con un contributo educativo per migliorare il comportamento dei motociclisti, che diventa anche un'occasione in più di condivisione e confronto per la comunità degli appassionati". L'applicazione, sviluppata dalla milanese B2C Innovation, è gratuita e consente di registrare i propri tragitti con una quantità di informazioni crescenti a seconda dello strumento utilizzato dall'utente (gps dello smartphone, dongle o black box) e ha nella sezione moto.lab la funzione #bastabuche che "nasce per dare un segnale forte", ha spiegato il direttore generale di Ancma Pier Francesco Caliari, perché "il rischio d'incidente stradale da buche e irregolarità nella pavimentazione è tema di attualità che suscita interesse nell'opinione pubblica e in tutti gli attori del 'sistema strada'", ha aggiunto Alessio Pitidis, esperto dell'Istituto Superiore di Sanità nel campo del controllo e della prevenzione degli incidenti.