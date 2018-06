In Usa solo 21 Stati su 50 affrontano rischio bimbi in auto

ROMA - Soltanto 21 Stati dell'unione, sui 50 che compongono gli Usa, si sono occupati con specifici provvedimenti e una legislazione ad hoc per fronteggiare il problema degli incidenti, con conseguenze mortali, che vedono protagonisti i bambini abbandonati nelle auto. Questo grido di allarme arriva dall'ente no profit National Safety Council che in un rapporto diffuso in questi giorni sottolinea come nel solo 2017 siano stati, in Usa, ben 42 i decessi di bambini per colpo di calore, con una media - dal 1998 - di 37 incidenti all'anno. Lo studio del National Safety Council evidenzia come nel 56% dei casi (sul periodo di 20 anni analizzato) gli incidenti siano avvenuti con le auto parcheggiate a casa e nel 25% mentre i veicoli erano nei luoghi di lavoro. E ribadisce come i rischi siano elevatissimi per effetto della scarsa resistenza dei piccoli all'innalzamento della temperatura, tanto da fissare in 10 minuti il tempo di sopravvivenza all'interno di una vettura chiusa parcheggiata d'estate. Il lavoro del National Safety Council è sintetizzato in un booklet da titolo Kids in Hot Cars; a Legislative Look Across the U.S, che nelle intenzioni dell'ente no profit vuole 'risvegliare' la coscienza del mondo politico statunitense per arrivare a interventi generalizzati più efficaci su questo preoccupante tema.