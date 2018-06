Sicurezza stradale, successo Continental truck on tour

(ANSA) - Aree relax a bordo del truck protagonista del tour e consigli sugli esercizi di ginnastica posturale messi a punto appositamente per chi passa molte ore al volante. Ma anche il simulatore del sistema di controllo della pressione degli pneumatici, il Conti PressureCheck, che ha permesso di toccare con mano la funzionalità di uno strumento indispensabile per la sicurezza e per l'efficienza in termini di consumo di carburante. E' stato un successo il Continental Truck On Tour 2018: grande apprezzamento per l'iniziativa è stato dimostrato dagli autisti, i veri protagonisti del mondo del trasporto e dei servizi messi a disposizione da Continental.



Oltre 500 di loro hanno interagito con gli specialisti della sicurezza di Continental - presenti nelle aree di sosta dove il truck appositamente allestito ha fatto tappa - ricevendo una consulenza sullo stato di usura degli pneumatici, informazioni utili sull'utilizzo dei cronotachigrafi ed approfittando delle aree relax a loro riservate. "Siamo molto soddisfatti - sottolinea Enrico Moncada, responsabile della business Unit Truck Replacement di Continental Italia - dell'esito del Conti Truck On Tour 2018. Gli autisti con cui siamo entrati in contatto si sono dimostrati particolarmente sensibili al tema della sicurezza stradale, tema che rappresenta per Continental un valore fondamentale sia per ciò che riguarda i prodotti messi in commercio sia per i servizi che mettiamo a disposizione dei driver".