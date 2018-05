Automobilisti e ciclisti 'buoni amici' con Share the Road

ROMA - Automobilisti e ciclisti diventano 'buoni amici' grazie a un'iniziativa di Ford che, attraverso la realtà virtuale, punta a migliorare il rapporto tra le quattro ruote e le due ruote a pedali attraverso la condivisione delle rispettive esigenze. L'obiettivo è arrivare ad un cambiamento nei comportamenti e aiutare a rendere le aree urbane e la viabilità non autostradale - cioè quella frequentata dagli amanti del pedale - più sicure per tutti gli utenti. Sorpassi troppo ravvicinati, mancato uso delle frecce di direzione prima delle svolte o l'apertura delle portiere senza controllare l'eventuale arrivo di biciclette: grazie all'esperienza denominata WheelSwap sono questi i comportamenti pericolosi per le bici di cui gli automobilisti possono avere consapevolezza. Chi pedala, viceversa, può provare l'esperienza dal punto di vista degli automobilisti, comprendendo a loro volta la pericolosità di alcuni dei loro comportamenti più frequenti: passaggi con il semaforo rosso, l'imbocco di strade a senso unico nella direzione opposta o mutamenti improvvisi di direzione.



Share The Road, la campagna firmata dall'Ovale Blu, ha lo scopo di promuovere anche il ricorso alla bicicletta per la mobilità e ridurre di conseguenza l'impronta ambientale e la congestione dovuta al traffico dei veicoli a motore. A causa del crescente numero di amanti delle due ruote, gli incontri-scontri tra automobilisti e ciclisti sono sempre più frequenti sulle strade delle città europee. Mentre le infrastrutture non sono in grado di sopperire prontamente alle esigenze dei diversi utenti della strada, che si ritrovano quasi a lottare per mantenere i propri spazi. Per creare una nuova 'cultura' di condivisione degli spazi, Ford ha appunto creato l'esperienza di realtà virtuale WheelSwap.



In Europa, sono oltre 250 milioni le persone che scelgono di utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto e, secondo i dati della Commissione Europea, un incidente mortale ogni 12 coinvolge un ciclista. Molte città stanno promuovendo attivamente il ciclismo, per i suoi noti benefici sulla salute, sull'ambiente e la mobilità.



Nella visione delle City of Tomorrow, per fare in modo che le realtà urbane divengano sicure e connesse l'Ovale Blu ha sviluppato alcuni progetti, tra cui l'iniziativa di car e bike sharing nata in Germania, in collaborazione con Deutsche Bahn Connect GmbH; il servizio di navetta su base collettiva Chariot, ideato con l'intento di offrire una soluzione di mobilità a chi oggi è escluso, principalmente per ragioni strutturali, dai servizi di trasporto pubblico e le Ford Smart Benches, le panchine del futuro fornite di caricabatterie gratuiti a energia solare e di rete Wi-Fi, che aiutano gli utenti a rimanere connessi durante i loro spostamenti cittadini. Alla prima fase di sperimentazione, hanno partecipato oltre 1.200 persone, provenienti da cinque paesi europei, e il 70% di coloro che hanno provato il VR Experience WheelSwap ha sviluppato, fin da subito maggiore empatia rispetto agli altri.



Inoltre, il 91% dei partecipanti, ha espresso l'intenzione di cambiare le proprie abitudini stradali. Nel presentare l'iniziativa Ford ricorda anche di aver già introdotto la tecnologia Pre-Collision Assist con Pedestrian e Cyclist Detection in grado di rilevare pedoni e ciclisti presenti sulla strada o che potrebbero attraversare nella traiettoria del veicolo.