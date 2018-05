Volvo, auto 'connesse' ai camion per aumentare la sicurezza

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Nel prossimo futuro l'interconnessione tra i veicoli consentirà di aumentare la sicurezza sulle strade attraverso lo scambio di dati e la segnalazione di eventuali pericoli, lungo il tragitto, in tempo reale.



Lo sa bene Volvo che ha lanciato una sinergia tra la divisione Cars (automobili) e quella Trucks (veicoli industriali) per la condivisione di dati in tempo reale per ampliare la copertura della tecnologia di sicurezza in connettività delle due case. Il sistema, basato sul cloud, consente ai veicoli di comunicare fra loro e di avvisare i conducenti in caso di situazioni di pericolo nelle vicinanze.



È la prima volta che Volvo Cars si impegna a condividere con un'altra azienda i dati relativi alla sicurezza. La collaborazione con Volvo Trucks costituisce il primo passo verso la creazione di una massa critica di veicoli connessi che potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza del traffico.



Da quest'anno, i dati raccolti in tempo reale e anonimizzati verranno condivisi fra alcuni veicoli industriali Volvo selezionati venduti in Svezia e Norvegia ed equipaggiati con sistemi di segnalazione dei pericoli sviluppati da Volvo Trucks e le autovetture Volvo dotate di sistema Hazard Light Alert di Volvo Cars, in grado di preavvertire gli automobilisti della presenza di veicoli con luci di emergenza accese lungo il tragitto.



Questo sistema consentirà di aumentare la sicurezza in strada con l'obiettivo di salvare il maggior numero possibile di vite umane. La sicurezza è un elemento fondamentale nello sviluppo dei veicoli Volvo: già nel 1959, il marchio decise di rendere pubblico il brevetto della cintura di sicurezza a tre punti, consentendo l'utilizzo di questa invenzione a tutte le altre case automobilistiche.



La tecnologia Hazard Light Alert di Volvo Cars è la prima nel suo genere ad essere stata introdotta sul mercato automobilistico. Non appena una Volvo dotata di questo dispositivo accende le luci di emergenza, a tutte le auto Volvo connesse al servizio su cloud che si trovano nelle vicinanze viene inviata una segnalazione, così da avvertire i conducenti ed evitare potenziali incidenti. Questo sistema si rivela particolarmente utile quando ci si trova in prossimità di curve cieche e scollinamenti.



Il dispositivo Hazard Light Alert è disponibile dal 2016 in Svezia e Norvegia, dove viene fornito di serie su tutti i modelli della gamma Volvo 90 e 60, oltre che sulla XC40.



L'aggiunta al cloud di modelli selezionati della flotta di Volvo Trucks consentirà di coprire un'area più estesa, di individuare un numero maggiore di rischi potenziali e di ottimizzare la sicurezza stradale nel suo complesso. (ANSA).