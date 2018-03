JV Renault e Octo Telematics per premiere guidatori virtuosi

ROMA - Octo Telematics (Octo), primo provider globale nella fornitura di servizi telematici per il settore delle assicurazioni auto, ha annunciato il lancio di una partnership globale con RCI Bank and Services, la finanziaria di marca del Gruppo Renault. Questo accordo punta a per fornire servizi telematici e analisi dei big data, nell'ottica di migliorare l'esperienza dei conducenti. RCI Bank and Services proporrà ai suoi clienti di inserire un dispositivo Octo nel loro veicolo, che potrà così beneficiare di un follow-up personalizzato in funzione del loro stile di guida.



Octo utilizzerà la sua capacità di analisi dei big data per sviluppare un profilo completo e personalizzato di ogni conducente e veicolo. Tale profilo includerà un punteggio, che identifica e misura lo stile personale di guida dei singoli automobilisti e le condizioni del loro veicolo. In tal modo, RCI Bank and Services potrà proporre ai propri clienti servizi su misura, adatti al loro profilo di conducenti.



La raccolta e l'analisi dei dati saranno realizzati tramite la piattaforma IoT Next Generation (NGP) di Octo, sviluppata con il supporto di Salesforce, Software AG, SAS e SAP, e delle Società di consulenza Deloitte e Capgemini.



La gamma dei servizi che saranno forniti da RCI Bank and Services premierà, in particolare, i comportamenti virtuosi nella guida. In funzione del punteggio ottenuto, RCI Bank and Services e Octo potranno proporre offerte di coaching per la guida, utilizzando il modello di assicurazione UBI-Usage Based Insurance. Inoltre, RCI Bank and Services fornirà ai clienti B2B delle statistiche complete dedicate alla gestione di parchi automobilistici, che raggrupperanno dati correlati al veicolo, al comportamento di guida, alla geolocalizzazione e al costo di utilizzo. ''Il valore dei dati è evidente ed esteso ad una vasta gamma di settori - ha commentato Fabio Sbianchi, CEO di Octo Telematics - soprattutto perché i consumatori comprendono di ricevere un servizio personalizzato e su misura, indipendentemente dal prodotto. Gli assicuratori stanno già utilizzando i dati telematici e gli strumenti di analisi dei big data per percepire i loro clienti come individui e fornire polizze assicurative su misura. Siamo molto lieti di collaborare con RCI Bank and Services nell'aiutarli a conoscere i loro driver e a sviluppare con loro una stretta e gratificante relazione reciprocamente vantaggiosa. L'industria automobilistica sta seguendo altri settori che hanno già adottato la tecnologia al servizio dei clienti e questa partnership rappresenta un grande passo in avanti''. I clienti di RCI Bank and Services in Italia, Spagna, Regno Unito, Brasile e Turchia, potranno ricevere i dispositivi entro la fine del 2018.