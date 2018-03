ZF produrrà nuovo modulo airbag per ginocchia

ROMA - La multinazionale tedesca ZF si prepara a lanciare sul mercato un modulo airbag per le ginocchia da montare sugli autoveicoli, caratterizzato da una maggiore leggerezza rispetto a quelli attualmente in commercio. La novità è incentrata sull'utilizzo di un nuovo tipo di alloggiamento in tessuto, che oltre a pesare meno è anche più compatto nelle dimensioni di quelli impiegati oggi. "Il nuovo modulo - chiariscono dalla ZF - offre un design altamente flessibile che ben si adatta alle dimensioni e configurazioni interne di numerosi veicoli, compresi gli abitacoli per quelli del futuro a guida autonoma: sarà fino al 30% più leggero rispetto ai tradizionali airbag per ginocchia con alloggiamento in metallo e contribuirà a migliorare la protezione degli occupanti in caso di incidente". Secondo Norbert Kagerer, vice presidente di ZF, "il nuovo airbag per ginocchia con alloggiamento in tessuto sarà di supporto a numerose tendenze del settore". Grazie al peso contenuto, questa soluzione permetterà di dare anche un contributo alla riduzione dei consumi. I suoi ingombri ridotti regaleranno ai designer più libertà nel progettare gli abitacoli delle vetture. La sua prima applicazione sul mercato automotive è attesa nel 2019, da parte di un importante Costruttore.