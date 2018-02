Da 2019 nei veicoli Gruppo Vw standard comunicazione WLANp

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Decisivo passo avanti verso la sicurezza e il miglioramento della mobilità che possono derivare dalla comunicazione V2V (vehicle to vehicle) e dal costante collegamento dei mezzi in movimento con le infrastrutture. Il Gruppo Volkswagen ha infatti comunicato che da 2016 tutti i suoi brand utilizzeranno di serie lo standard WLANp, già ampiamente testato, per le comunicazioni tra veicoli e con l'ambiente circostante. L'introduzione di questa tecnologia come equipaggiamento standard sui modelli di grande volume - dalle vetture compatte ai veicoli commerciali - migliorerà significativamente la sicurezza sulle strade europee. La creazione di reti fra i veicoli e l'ambiente stradale, indipendentemente dal costruttore, sarà un passaggio chiave per la diminuzione degli incidenti sulle strade. In qualche millisecondo, informazioni rilevanti per il traffico - nell'ambiente limitrofo fino a circa 500 metri attorno al veicolo - saranno trasmesse sia fra i mezzi, sia tra loro e le infrastrutture stradali. Anche il principio del platooning, con i camion connessi che viaggiano in convogli sincronizzati, è basato su questa tecnologia che, oltre a migliorare la sicurezza sulle strade e il flusso del traffico, ridurrà anche il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica. ''Tutti i requisiti per un'introduzione rapida di questa tecnologia sono stati soddisfatti - ha dichiarato Ulrich Eichhorn, responsabile ricerca e sviluppo del Gruppo Volkswagen - e con la connessione WLANp, provata e testata in modo approfondito e ora pronta per essere utilizzata, miglioreremo significativamente la sicurezza sulle strade in tutta Europa.



Questo ci porterà un passo più vicini alla Vision Zero, la visione di una mobilità senza incidenti''. L'introduzione capillare della WLANp standardizzata, già sperimentata in modo diffuso, fornirà anche un sistema affidabile per i gestori delle infrastrutture stradali (ad esempio i semafori), e gli operatori delle flotte (servizi di emergenza e veicoli da cantiere). In questo modo le informazioni su flusso del traffico, incidenti, cantieri stradali e altri eventi o situazioni rilevanti potranno essere messe a disposizione in modo affidabile nell'area circostante.(ANSA)