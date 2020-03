Hyundai Kona elettrica MY2020: due versioni e più tecnologia

È già disponibile in Italia la Kona Electric Model Year 2020, caratterizzata da alcuni aggiornamenti capaci di aumentare l'appeal del modello a zero emissioni. La model year 2020 è proposta con due diverse dimensioni di batteria: 39.2 kWh con autonomia fino a 289 km oppure 64 kWh con percorrenza di 449 km con una sola ricarica (ciclo medio combinato WLTP). Grazie all'introduzione di un nuovo caricatore di bordo trifase da 10.5 kW, è ora possibile caricare il pacco batteria più velocemente rendendo la vita ancora più semplice e flessibile. Disponibile su tutta la gamma, il caricatore permette di ridurre i tempi di ricarica fino al 23% (sulla versione da 64 kWh) in caso di utilizzo di una colonnina di ricarica in corrente alternata o di una wallbox compatibile.



Un'altra funzionalità che fa il debutto su nuova Kona elettrica è il sistema telematico Hyundai BlueLink: il servizio per le auto connesse di Hyundai permette ai guidatori di gestire direttamente da remoto, tramite app per smartphone dedicata, l'impianto di condizionamento per riscaldare e rinfrescare l'abitacolo, l'accensione e spegnimento del veicolo ma anche l'apertura e la chiusura centralizzata e la funzione di localizzazione 'Car Finder', tenendo traccia dell'ultima posizione in cui l'auto è stata parcheggiata. Il sistema di controllo della ricarica fornisce informazioni come il tempo stimato di termine della ricarica e l'autonomia di guida, permettendo al guidatore di controllare e pianificare in anticipo i cicli di carica.



Novità anche sul fronte dell'infotainment con la disponibilità del nuovo sistema di navigazione con schermo touchscreen da 10.25 pollici e un'interfaccia grafica con funzione split-screen. Per una maggiore sicurezza, Kona Electric Model Year 2020 è ora equipaggiata di serie con il servizio eCall, il sistema di chiamata di emergenza automatica che si attiva in caso di scoppio degli airbag, oppure premendo il tasto posizionato sopra lo specchietto retrovisore.



La versione d'ingresso XPrime - disponibile sia con batteria da 39,2 kWh che da 64 kWh - include cerchi in lega leggera da 17'', Multimedia System con schermo touchscreen da 7'', connettività Android Auto e Apple CarPlay con retrocamera, Cluster SuperVision ad alta definizione da 7'' e sensori di parcheggio posteriori. Non mancano inoltre climatizzatore automatico con pompa di calore, vetri posteriori oscurati e luci diurne a LED. La sicurezza è garantita dal sistema di Mantenimento Attivo della Corsia e il sistema di Rilevamento della Stanchezza del Conducente a cui possono essere aggiunti Frenata Automatica con Rilevamento di Veicoli e Pedoni, Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go e Monitoraggio degli Angoli Ciechi con Avviso di Possibili Urti Posteriori.



La ricca versione Exellence aggiunge fari anteriori Full LED, sedili rivestiti in pelle, sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente, head-up display e sensori di parcheggio anteriori e alcuni funzioni di infotainment aggiuntive nonché sistemi di guida assistita.