Peugeot 108, la piccola si rifà il look dentro e fuori

La piccola di casa Peugeot si rifà il trucco con un aggiornamento di gamma. La citycar 108 si rinnova, infatti, con alcune novità che riguardano in modo particolare nuove tinte di carrozzeria, nuovi rivestimenti per gli interni e una razionalizzazione della gamma. Forte di quattro diversi livelli di allestimento (Active, Style, Allure e Collection), la citycar per eccellenza della Casa transalpina può contare anche sulla versione convertibile TOP! dotata di tetto in tela apribile a tutta ampiezza. Una gamma di versioni che si basa sul motore benzina VTi da 1 litro di cilindrata e 72 CV, disponibile anche in versione per neopatentati. Entra in gamma per tutti gli allestimenti la nuova tinta metallizzata Smooth Green, con una tonalità più morbida, mentre esce di scena la precedente Green Fizz finora disponibile. Peugeot 108 Collection, versione di vertice della gamma, è poi ora disponibile di serie senza sovrapprezzo nella nuova tinta Bianco Lipizan pastello, ma può esser scelta anche nella nuova tinta metallizzata Blu Calvi che ha preso il posto della tinta Grigio Carlinite. Internamente, per gli allestimenti Active, Style ed Allure, la novità è rappresentata dall'uscita di scena del tessuto White Square Jusa che lascia il posto al nuovo White Jusa, dalla fantasia più moderna ed in grado di valorizzare meglio gli interni della piccola cittadina. Per quanto riguarda la selleria dell'allestimento Collection, diventa standard il tessuto Adamite Green Jusa al posto del Green Square Jusa. Una nuova fantasia che punta a valorizzare l'allestimento di vertice della gamma 108. In aggiunta, su questo allestimento è disponibile anche la nuova selleria Blu Jusa, in abbinamento alla tinta Blu Calvi per la carrozzeria. L'allestimento Style prevede ora tra gli optional il tetto black diamond al prezzo di 250 euro.



Parallelamente, 108 Style vede diminuire il prezzo di listino di 250 euro in quanto non presenta più di serie i cerchi in lega da 15", al loro posto sono previsti cerchi in acciaio da 15" con copriruota. Infine, la versione Top! con tetto apribile, ora disponibile unicamente in versione 5 porte, può esser scelta anche con la tela del tetto apribile di colore Gentle Green, in aggiunta alla classica versione nera.