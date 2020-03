Mercedes, Marco Polo Horizon anche nella versione da 239 CV

Potente ed efficiente in viaggio e nella vita di tutti i giorni, design rinnovato, nuova generazione telematica e di infotainment nonché maggiore sicurezza a bordo. Disponibile dal 2017 in tre versioni, Marco Polo, Horizon e Activity, quest'ultimo è proposto a partire da questa primavera nella versione diesel quattro cilindri da 239 CV (consumi nel ciclo combinato 6,6-6,0l/100km, emissioni di CO2 nel ciclo combinato 174-159g/km).



Basato su Vito, il Marco Polo Activity è il modello d'accesso nella famiglia Marco Polo e si contraddistingue soprattutto per la molteplicità di varianti a livello di motore e trazione e per la massima variabilità all'interno. Per quanto riguarda la dotazione di sedili, si va dai cinque posti di serie ai sette. I sedili possono essere spostati in avanti lungo le apposite guide. In questo modo, in pochi secondi si può contare su un bagagliaio con capacità di carico più che raddoppiata. Per la notte si può ricorrere al letto integrato nel tetto sollevabile o al sedile tre posti/divanetto. Marco Polo Activity è quindi rivolto alle famiglie giovani con due o più bambini che amano una vita attiva ed alle persone sempre in movimento che hanno bisogno di spazio per le attrezzature sportive e le attività all'aperto, alla ricerca della massima indipendenza.



La nuova motorizzazione top di gamma eroga una coppia massima di 500 Nm, mentre in fase di accelerazione sono temporaneamente disponibili ulteriori 30Nm (′Overtorque'). In questo modo, Marco Polo Activity 300d passa da 0 a 100km/h in 7,9secondi, con una velocità massima che si attesta su 210km/h.



Con il restyling, vengono mantenute le seguenti varianti di potenza: 250d da 140kW (190CV), 220d da 120kW (163CV), 200d da 100kW (136CV) e 170d da 75kW (102CV).



La motorizzazione di ingresso 170d, dotata del diesel quattro cilindri OM622, è disponibile in combinazione con la trazione anteriore ed il cambio manuale a 6 marce. Le altre motorizzazione sono offerte con cambio automatico 9G-TRONIC e trazione posteriore; disponibile anche la trazione integrale. Il motore diesel quattro cilindri OM654 risulta particolarmente efficiente nei consumi e con emissioni bassissime. Da ottobre 2020 sarà disponibile il sistema di sospensioni pneumatiche Airmatic, capace di aumentare anche il comfort di marcia sia su strade extraurbane irregolari, sia su autostrade piatte e lineari. Tramite l'interruttore Dynamic Select nella consolle centrale, il conducente può scegliere tre diversi programmi di marcia. Con un programma, il veicolo si solleva fino a 35 millimetri, ad una velocità fino a 30km/h. Nel programma 'Sport', il veicolo si abbassa fino a 10 millimetri, mentre nel programma 'Comfort' rimane all'altezza standard. Gli ammortizzatori adattano le sospensioni alle condizioni della strada nel programma di marcia selezionato. Con la nuova generazione, inoltre, il numero dei sistemi di sicurezza ed assistenza a bordo di Marco Polo Activity aumenta, passando dagli attuali 10 a 13.



Per la prima volta è disponibile il Brake Assist attivo ed il Distronic, il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza, in grado di mantenere quella impostata dal conducente rispetto al veicolo che precede, rendendo per esempio meno gravoso il traffico stop-and-go.



Sempre a partire da ottobre 2020 sarà disponibile un'altra novità: lo specchietto retrovisore interno digitale. Una telecamera HDR nel lunotto trasmette quanto accade dietro il veicolo al display dello specchietto.