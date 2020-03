Mercedes GLB, il suv 7 posti dalle performance sportive

Design incisivo, funzionalità e dinamica di marcia elevate, tanto spazio per ospitare fino a sette passeggeri: GLB 35 4MATIC debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 58.200 euro. Il nuovo suv Mercedes (consumo di carburante combinato: 7,6-7,5l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 173-171 g/km) rappresenta un buon compromesso tra spazio e praticità nel segmento dei compatti: con il quattro cilindri turbo da 2,0 litri (306 CV) e, in abbinamento al cambio 8G Speedshift DCT AMG e alla trazione integrale 4MATIC Performance AMG completamente variabile, è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. A ciò si aggiungono i vantaggi di un suv: posizione dei sedili rialzata, fino a sette posti con tutto lo spazio necessario per passeggeri e bagagli, e grandi doti off-road.



Il motore turbo da 2,0 litri e 306 CV di potenza garantisce tempi di risposta ottimi, capacità di ripresa (400 Nm di coppia massima a partire da 3.000 giri/min) e una progressione straordinaria grazie al turbocompressore a gas di scarico twin scroll. Il basamento in alluminio pressofuso, robusto e leggero, riduce il peso della vettura nei punti decisivi per la dinamica di marcia.

Il turbocompressore a gas di scarico twin scroll abbina un tempo di risposta ottimale ai bassi regimi con un elevato incremento della potenza ai regimi più elevati.



La trasmissione a doppia frizione 8G Speedshift DCT AMG consente sia cambi di marcia veloci per una guida sportiva, assecondando uno stile di guida più confortevole nei lunghi viaggi. Nel passaggio alla marcia superiore la parziale interruzione dell'accensione favorisce i cambi di marcia rapidi, mentre nel passaggio a quella inferiore il comfort di innesto è agevolato dalla funzione di doppietta automatica. Questa funzione sincronizza il regime del motore e della trasmissione e riduce al minimo le reazioni indesiderate alle variazioni di carico, stabilizzando la vettura, ad esempio in frenata prima di una curva. Tutto questo asseconda anche uno stile di guida particolarmente sportivo.



Il nuovo Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC raggiunge la massima performance con la funzione 'race start' di serie. Un numero di giri alla partenza più elevato, insieme a momenti di innesto ottimali, assicura la massima trazione e accelerazione possibile. I cinque programmi di marcia del Dynamic Select AMG Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual consentono di variare l'esperienza di guida passando da un assetto confortevole a un assetto sportivo attraverso un'ampia gamma di sfumature. A variare sono parametri importanti come il tempo di risposta di motore, cambio, assetto e sterzo.



I programmi sono collegati alla regolazione dell'agilità AMG Dynamics, così che è possibile impostare il comportamento di marcia in modo ancora più mirato in funzione delle sollecitazioni e delle condizioni di guida presenti.



Dietro il termine AMG Dynamics si celano le funzioni Basic e Advanced che regolano l'agilità di GLB 35 4MATIC e vengono selezionate automaticamente dal rispettivo programma di marcia.



Parametri rilevanti per la guida, come la regolazione della ripartizione della coppia nella trazione integrale, la linea caratteristica dello sterzo o le soglie di regolazione dell'ESP(Electronic Stability Program) completamente rivisitato, vengono adattati in modo intelligente in base al programma di marcia. La trazione integrale, improntata a prestazioni superiori, assicura sempre il miglior rapporto possibile tra dinamica di marcia, trazione ed efficienza. Una frizione a dischi multipli, con regolazione elettromeccanica specifica AMG, consente di ripartire la coppia in modo variabile e immediato in base alla situazione. Le possibilità di regolazione spaziano dalla pura trazione anteriore alla ripartizione 50/50 tra asse anteriore e asse posteriore, per esempio nelle manovre di guida dinamiche, su neve o fondo scivoloso. I fattori che influiscono sulla ripartizione della coppia non sono soltanto la velocità di marcia, l'accelerazione trasversale e longitudinale e l'angolo di sterzata, ma anche la differenza di velocità tra le singole ruote e la marcia selezionata.



L'assetto AMG è configurato per affrontare le curve ad alta velocità con un'inclinazione laterale ridotta, così che GLB 35 4MATIC può esprimere al meglio il suo potenziale dinamico.



Grazie alle elevate riserve di potenza anche nelle situazioni-limite l'emozionalità al volante è assicurata, come confermata la piena sicurezza e padronanza del veicolo da parte di chi lo conduce.