Ds 3 Crossback come abito sartoria: personalizzazione top

Quando l'eleganza e lo stile si esprimono in una grande possibilità di personalizzazione sia all'interno che all'esterno, si da' vita a qualcosa di unico. È il caso di DS 3 Crossback che riesce ad abbinare le differenti ispirazioni e la nuova tinta nero perla per il tetto a ben dieci differenti colori per la carrozzeria.



La capacità di personalizzazione del suv premium del gruppo PSA riesce così a raggiungere quella di un capo dal taglio sartoriale. Un risultato ottenuto grazie ad una scelta che attinge a differenti selezioni: 10 tinte per la carrozzeria, tre colori per il tetto, otto temi per i cerchi e cinque ispirazioni per l'abitacolo. Ispirazioni che sono accompagnate da richiami esterni, conferite dai dettagli su cofano e sottoporta, finiture anteriori e posteriori in metallo lucido, satinato o nero texturizzato. Nell'abitacolo gli interni sono totalmente personalizzabili, grazie a rivestimenti che fanno ampio uso di pelle goffrata, Nappa pieno fiore oppure Alcantara. Con questa logica, il tetto di Ds 3 Crossback vede ora l'introduzione del colore nero perla. Una sostituzione che ha il sapore di un avvicendamento con il precedente nero onice, per rendere ancora più esclusivo il temperamento del compatto suv, pronto a modellarsi seguendo quel gusto individuale che parla il linguaggio del lusso Ds Automobiles.