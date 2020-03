Opel Astra: tecnologia al top secondo razionalità tedesca

La nuova Opel Astra è una vera specialista di efficienza e aerodinamica, ed è anche una vettura rilassante da guidare, grazie alle numerose tecnologie d'avanguardia in dotazione. Astra ha sempre offerto un numero di equipaggiamenti e sistemi di assistenza alla guida superiore rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Adesso Opel aggiunge funzioni nuove e altre ulteriormente sviluppate, tra cui i nuovi fari anteriori con Led, le telecamere anteriore e posteriore ottimizzate, il parabrezza riscaldabile e sistemi di infotainment di prossima generazione con i Servizi di Navigazione Connessa e la eCall. La nuova Astra è disponibile in opzione anche con i fari anteriori con Led da 13 Watt, estremamente efficienti in termini energetici. I fari assicurano una visibilità notturna ottimale e contribuiscono ad aumentare l'efficienza riducendo il consumo di energia e quindi diminuendo le emissioni di CO2 della nuova Opel Astra. La nuova telecamera anteriore è più piccola e più potente che in passato grazie a un processore più veloce. Adesso oltre ai veicoli rileva anche i pedoni, un importante vantaggio in termini di sicurezza. Anche la telecamera posteriore digitale disponibile insieme al nuovo sistema di infotainment Multimedia Navi Pro è più potente. La vista alle spalle del veicolo sullo schermo è più distinta e precisa; i contrasti sono più visibili al buio.



L'ampia offerta di tecnologie e sistemi di assistenza alla guida all'avanguardia comprende anche sistemi come il cruise control attivo, l'indicatore della distanza di sicurezza, l'allerta incidente con frenata automatica di emergenza, il riconoscimento dei cartelli stradali e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, per menzionare solo alcuni esempi. L'assistente al parcheggio automatico con allerta sonori e visivi semplifica la ricerca di un parcheggio e aziona lo sterzo della vettura al posto del guidatore. Il comfort di guidatore e passeggero anteriore aumenta con i sedili ergonomici certificati dall'associazione di esperti di postura AGR (in tessuto, Alcantara o pelle premium) con funzione ventilazione e massaggio.



A bordo di Astra si ha sempre la massima connettività grazie ai sistemi Multimedia Radio, Multimedia Navi e Multimedia Navi Pro, compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. Fanno parte dell'ultima generazione di sistemi di infotainment, più intelligenti, più rapidi e più intuitivi. Il sistema top di gamma Multimedia Navi Pro, presente anche su Opel Insignia, l'ammiraglia del marchio, ha uno schermo touch a colori da 8 pollici con possibilità di visualizzazione in modalità "Tour" o "Sport", può essere personalizzato e risponde anche ai comandi vocali. I servizi di navigazione in connessione con informazioni sul traffico in tempo reale e aggiornamenti delle mappe online rendono più rilassato ogni viaggio. Il sistema è anche in grado di fornire altre informazioni come i prezzi del carburante e il parcheggio libero più vicino. Lo schermo del navigatore presenta nuovi simboli, aggiornati con un aspetto più fresco e moderno.



Lo stesso vale per il cruscotto: con il sistema di infotainment top di gamma i guidatori di Astra saranno i primi ad avere il tachimetro digitale. Il sistema per la chiamata di emergenza (eCall) aumenterà ulteriormente la sicurezza di Astra. La eCall compone automaticamente il numero di emergenza in caso di grave incidente stradale e comunica la posizione del veicolo ai servizi di pronto intervento. La nuova Astra si trasforma in una sala concerti con la radio DAB+ e in particolare con il sound system Bose di alta gamma in opzione. Ben sette altoparlanti tra cui un subwoofer RichBass sotto il cofano garantiscono un ascolto ottimale.



Guidatore e passeggeri sono immersi nel suono, ovunque siano seduti. Inoltre l'amplificatore digitale può memorizzare fino a otto diversi profili in base ai gusti e alle preferenze di ogni appassionato di musica.