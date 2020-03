Mini Full Electric, perfetta per scoprire luoghi felliniani

Quale auto migliore di Mini Full Electric, che unisce il pacere di guida tipico dei modelli della Casa britannica al totale rispetto ambientale della prima variante alimentata 100% a batteria, per una rilassante passeggiata nei luoghi di Federico Fellini nella 'sua' Rimini. Un viaggio attraverso scenari e atmosfere evocative del grande regista e che è stato organizzato in vista della presentazione stampa della Mini Full Electric - che si terrà a Rimini nelle prossime settimane.

Ma anche per celebrare il primo podcast della serie 2020 'La prima svolta di Federico Fellini' che il brand britannico del Gruppo Bmw ha prodotto per festeggiare - scegliendo una comunicazione unconventional, che attraverso la creazione un elettrizzante contenuto audio esce dai normali clichè della radio e dei video - il centesimo anniversario di Fellini, che nacque proprio a Rimini il 20 gennaio 1920.



Il podcast 'La prima svolta di Federico Fellini', che può essere goduto in tutta la sua orginaiità dall'infotainment di bordo mentre Mini Full Electric si muove nel totale silenzio, è disponibile da oggi su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast: https://gopod.me/MINI-fellini. Racconta la storia di un giovane ragazzo di Rimini e di come è diventato uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Un viaggio tra passato e presente inseguendo i sogni di un bambino che avrebbe cambiato la storia del cinema, scoprendo insieme la vita, la carriera e le paure di Federico Fellini e come il disegno abbia dato una svolta alla sua vita, non una ma ben due volte.



Partendo da piazza Cavour, importante luogo di incontro nel film I Vitelloni, il tour con Nuova Mini Full Electric, prosegue con una tappa al Cinema Fulgor, dove da bambino Fellini si innamora del grande schermo. D'obbligo poi una tappa al Grand Hotel Rimini, il luogo dell'immaginifico, del sogno, e della magia. Si attraversa poi Borgo San Giuliano, celebrato in Amarcord, dove si possono ammirare imurales dipinti sulle pareti esterne delle caseispirati ai capolavori felliniani e ai suoi immortali personaggi. Le casette colorate affacciate sul fiume Marecchia, e questi luoghi, sono protagonisti di Amarcord, il film che ripercorre la giovinezza di Fellini nei primi Anni Trenta, attraverso l'amico/alter ego Titta Biondi. Nei murales si riconoscono scene de La Dolce Vita, Le notti di Cabiria, Lo sceicco bianco, Casanova, 8 1/2, La Strada, Marcello (Mastroianni), l'Anitona e Giulietta (Masina). Si arriva infine al ponte di Tiberio, progetto dall'imperatore Augusto nel 14 d. e terminato sette anni dopo dal suo successore Tiberio, dove nell'invaso di scopre un murales che ritrae un gallo (simbolo della Romagna) e un pavone, evocato invece in Amarcord. Pefetta per 'avventure' urbane ma anche fuori città Mini Full Electric propone un equipaggiamento di serie tra i più completi e arricchito, rispetto alla altre versioni, con un sistema di navigazione, con un display centrale e con servizi Mini Connected specificamente orientati all'elettromobilità.



Il sistema di navigazione standard Connected Navigation include un touchscreen da 6,5 pollici nella consolle centrale che consente di utilizzare il servizio Real Time Traffic Information, nonché la piattaforma Internet Mini Online e l'Apple CarPlay. Sfruttando la connessione del telefono cellulare si ottiene anche l'aggiornamento automatico della mappa di navigazione. Grazie ai Remote Services fruibili su smartphone con la App Mini Connected, il conducente può visualizzare i dettagli dello stato di carica della batteria e l'autonomia. Inoltre può generare statistiche sul consumo della vettura è mettere a disposizione una mappa che mostra le stazioni di ricarica pubbliche nelle vicinanze del veicolo. Con i Remote Services si possono fare le stesse operazioni delle Mini con motore termico - come attivare da remoto fari, clacson, sistema di ventilazione e funzione blocco/sblocco delle porte - ma anche la funzione di pre-condizionamento interno e, se l'auto è collegata alla rete elettrica, anche controllare il processo di ricarica. L'optional Mini Connected Navigation Plus include anche uno schermo a colori da 8,8 pollici e la funzione Wireless Charging.