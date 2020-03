Volkswagen T-Roc Cabriolet, sempre SUV ma più in libertà

Sono aperte le prevendite della T-Roc Cabriolet. La prima cabrio crossover di classe compatta firmata Volkswagen è stata pensata dalla casa tedesca con l'obiettivo di coniugare la robustezza e i punti di forza di un SUV con il piacere di guida di un'auto scoperta e a breve verrà lanciata sul mercato in Germania e in altri Paesi europei (prevendita aperta in questo mese di marzo e commercializzazione prevista per aprile). A distinguere la nuova arrivata sul fronte esterno c'è il frontale largo e le proporzioni inedite che danno vita a un mix originale tra la leggerezza di una cabriolet e il look caratteristico di un SUV. Il team guidato dal Responsabile del Design Volkswagen, Klaus Bischoff, ha provato a creato linee che consentono alla T-Roc di sottolineare la sua posizione unica nel segmento dei SUV. La T-Roc Cabriolet 2+2 si avvale della base tecnica del pianale modulare trasversale MQB. La vettura è lunga 4,27 m e il passo misura 2,63 m. La larghezza è pari a 1,81 m (specchietti retrovisori esterni esclusi) mentre l'altezza è di 1,52 m. Il guidatore e il passeggero anteriore sono seduti a 599 mm dalla strada, mentre i passeggeri dei sedili posteriori a ben 616 mm. Il bagagliaio ha una capienza di 280 litri. Gli schienali dei sedili posteriori abbattibili e il gancio traino disponibile a richiesta sottolineano la versatilità della vettura. Fedele alla tradizione del Maggiolino e della Golf Cabriolet, anche la T-Roc Cabriolet è dotata di una classica capote in tessuto nero, costituita da tre strati.



L'azionamento elettroidraulico apre e chiude la capote in modo completamente automatico rispettivamente in nove e undici secondi, anche a vettura in movimento fino a una velocità di 30 km/h. Una volta aperto, il soft top viene ripiegato a zeta dietro i sedili posteriori. A richiesta, Volkswagen fornisce anche un frangivento. Quando la capote è chiusa, dei listelli di fissaggio evitano che la capote si gonfi ad elevate velocità.



Sul fronte della sicurezza a bordo, in caso di cappottamento imminente si attiva un sistema di protezione: due robusti roll-bar estraibili dietro gli appoggiatesta posteriori si sollevano in poche frazioni di secondo. Una serie di rinforzi mirati nella carrozzeria della T-Roc Cabriolet compensano invece l'assenza del tetto fisso anche in relazione alla rigidità torsionale. La T-Roc Cabriolet è disponibile in due linee di allestimento: La linea Style è orientata al design, mentre la R-Line (solo per il motore 1.5 TSI) è realizzata con un'impronta sportiva e offre di serie assetto sportivo, sterzo progressivo e selezione del profilo di guida. I paraurti sono in stile R, mentre i sedili comfort sportivi hanno rivestimenti in tessuto ed ecopelle. Al momento del lancio sul mercato la T-Roc Cabriolet verrà proposta con due varianti di motore: il 1.0 TSI da 115 CV e il 1.5 TSI da 150 CV. Prezzo a partire dai 29.900 euro del 115 CV Style.