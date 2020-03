Diesel Brothers star Discovery Channel, multa 851451 dollari

ROMA - Due celebri personaggi della rete televisiva Discovery Channel, protagonisti della serie Diesel Brothers dedicata alla elaborazione di fuoristrada e truck, sono stati multati dal giudice federale Robert Shelby della US District Court dello Utah per il rilevante importo di 851.451 dollari, pari a 763.666 euro. Come riporta il quotidiano locale Salt Lake Tribune le attività di David 'Heavy D' Sparks e di David 'Diesel Dave' Kiley nella trasformazione dei veicoli e nella realizzazione dei test e dei filmati, rappresentano una violazione del Clean Air Act e delle leggi dello Utah. Questo non solo per i livelli delle emissioni rilevate (come si nota dalle fumate nere dallo scarico dei mezzi elaborati: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-hyLqJgeNPI&feat ure=emb_logo) ma anche per la manipolazione o la completa eliminazione dei dispositivi destinati al controllo delle emissioni. I controlli realizzati durante le indagini hanno misurato valori di emissioni 36 volte superiori a quelli di legge e livelli di particolato 21 volte più alti. Con la sentenza definitiva i 'Diesel Brothers' dovranno versare 761.451 dollari (682.945 auro) al Governo Federale e 90.000 dollari (80.721 euro) alla Contea di Davis nello Utah.