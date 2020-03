Fiat Strada, nuovo pickup per Brasile con 2 diverse cabine

Il lancio era previsto per il prossimo autunno, al Salone dell'Auto di San Paolo, ma Fiat Automoveis, braccio operativo di FCA in Brasile, dovrà rivedere la propria strategia perché anche questo evento è stato cancellato per il coronavirus e rimandato al 2021. Intanto la nuova generazione del pickup Strada, fortemente ispirata nel design al fratello maggiore Toro, è stata anticipata da Fiat Automoveis con una seconda immagine teaser, questa volta destinata a rivelare la parte posteriore di questo modello di grande successo in Brasile. Con il debutto della nuova generazione, prevista nelle varianti a due e quattro porte (cioè con cabina corta e cabina lunga) FCA punta a rafforzarsi ulteriormente nello strategico mercato del Brasile (dove Strada è leader nel segmento con una quota del 40%) offrendo un modello moderno, elegante, ben equipaggiato e con migliorate capacità di carico. Anziché essere derivato dalla Palio, ormai fuori produzione, il nuovo pickup Strada sarà basato sulla Mobi, il modello Fiat più 'popolare' in Brasile e quindi dotato delle più moderne tecnologie motoristiche, di confort e di sicurezza. Particolarmente curato dal punto di vista della robustezza e della protezione della carrozzeria - come è stato fatto per il pickup Toro - anche il nuovo Strada sposterà più in alto l'asticella della qualità esterna ed interna, con ruote più importanti (da 15 ma anche da 16 pollici) e gruppi ottici a Led.



L'abitacolo, progettato per ospitare cinque persone, si aggiornerà con nuove finiture e tecnologie. Frutto di un piano di investimenti da 3,1 miliardi di euro, per allargare e modernizzare l'offerta di veicoli per i mercati Latam (America Latina) Fiat Strada utilizzerà la moderna famiglia di motori Firefly a benzina e bi-fuel, con potenze comprese fra 100 e 140 Cv. Non ci sarà una variante a quattro ruote motrici, ma la presenza di sofisticati controlli elettronico della trazione e della stabilità, assicurerà a Fiat Strada elevate qualità dinamiche.