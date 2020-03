Ruf Rodeo Concept, la 911 4x4 che piacerebbe a Indiana Jones

La nuova Rodeo Concept, realizzata dallo specialista tedesco Ruf Automobile GmbH sulla base di una 911 di vecchia generazione per un collezionista texano, è il classico esempio di quei modelli che gli addetti ai lavori definiscono 'toys for old boys'. Cioè giocattoli per adulti che non rinunciano a 'divertirsi' con le automobili, soprattutto quando si tratta di esemplari unici con costo anche superiore al milione di dollari. Come descrive nel suo comunicato, Alois Ruf Jr - che nel 1973 ha assunto assieme alla moglie Estonia la conduzione dell'azienda fondata dal padre, Alois Ruf senior - la Concept Rodeo è ispirata alla Western Collection 2011 di Ralph Lauren e al Rodeo Drive Concours d'Elegance che si svolge ogni anno nella celebre strada di Berverly Hills. E la nota stampa cita anche il nome di Phillip Sarofim, il miliardario texano di ordine egiziana (patrimonio della famiglia: 2 miliardi di dollari) che è un appassionato collezionista di auto, con molte Ruf nei suoi garage a fianco della meravigliosa Lancia Stratos HF Zero di Bertone, portata personalmente al Concorso di Eleganza di Villa d'Este nel 2018.



Nel dettaglio la Concept Rodeo, che per look e accessori sarebbe la Porsche ideale di Indiana Jones, utilizza la stessa scocca in composito rinforzato con fibra di carbonio della Ruf CTR Anniversary e della SCR, ma con trazione integrale, gomme maggiorate e sospensioni rinforzate e rialzate per affrontare sterrati anche impegnativi. ''Il Concept Rodeo - spiega Alois Ruf Jr - combina la passione per le auto con l'amore per la cultura western, un aspetto che ho conosciuto e apprezzato mentre studiavo in Oklahoma, negli Stati Uniti. Questa macchina è ispirata dalla passione per il country''. Non stupisce dunque la presenza del set di borsoni in cuoio da cowboy fissati al robusto portapacchi sul tetto e della vanga per affrontare eventuali insabbiamenti fissata al cofano posteriore. E nemmeno dei fari supplementari che riproducono con tecnologia Led gli storici Cibiè delle 911 da rally degli Anni '70 e perfino un robusto bull-bar (cioè una protezione frontale per resistere all'impatto con animali) accuratamente rivestito in cuoio. Decisamente insolita anche la finitura per i sedili che, come perfetta citazione della collezione Western di Ralph Lauren, propone il cuoio naturale in combinazione con un tessuto messicano nella fascia centrale.