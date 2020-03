Cupra Ateca, iniziazione di potenza per la versione ABT

Dopo la Limited Edition prodotta in 1.999 esemplari, per Cupra Ateca arriva ora la versione ABT. Il team di elaboratori che fanno capo al brand tedesco di tuning tra i più conosciuti in Europa e che modificano auto spesso già ben dotate in partenza, ha messo mano anche sotto al cofano della Cupra Ateca per aumentare la dose di potenza. Il motore 2.0 TSI è stato modificato con il pacchetto ABT Power Performance Upgrade, portandolo da 300 a 350 CV, 40 in più anche della Limited Edition da 310 CV, e facendogli toccare i 440 Nm di coppia contro i 400 della versione standard. Da questa iniezione di potenza è derivata la capacità dell'Ateca di scattare da 0 a 100 km/h in 5 secondi netti, ovvero due decimi in meno del modello base, oltre ad una velocità massima di 255 km/h, il dato con l'incremento più sensibile considerando i 245 km/h della Cupra Ateca tradizionale. L'aumento delle prestazioni in senso stretto va di pari passo con un miglioramento anche delle sospensioni che, oltre al Sistema di Controllo del Telaio (DCC), ora possono contare anche su un assetto di circa 30 mm più basso. Tutti questi accorgimenti, insieme a pneumatici 235/35R20 e cerchi ABT GR in nero lucido e a 10 razze, rende questa particolare Cupra Ateca più stabile soprattutto nelle curve, dandole anche una linea nel complesso più sportiva e aggressiva.