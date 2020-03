Bentley, nuova 'special' è la Continental Equestrian Edition

Dopo la Mulliner Bacalar, Bentley non si ferma con i progetti firmati dal reparto di personalizzazione del marchio. E' infatti nata la Continentsl GT Convertible Equestrian Edition, una serie speciale impreziosita da dettagli che si ispirano al mondo do dell'equitazione. La vettura rientra nel programma 'Collection', pensato dai vertici di Crewe per la realizzazione di veicoli in serie limitata, in questo caso su base Bentley Continental GT Convertible. Nello specifico, la Equestrian Edition è stata commissionata dallo showroom Bentley di Bristol agli artigiani della divisione Mulliner della casa automobilistica britannica, che hanno arricchito una Continental GT Convertible, all'esterno, con una speciale tinta verde Spruce, cerchi da 22" Mulliner Driving Specification e le finiture Blackline. Dentro alla vettura, i richiami alle novità esterne sono tante, a partire dai materiali verdi e marroni, per arrivare al particolare di fantino a cavallo cuciti sui poggiatesta dei sedili e rifiniti sulla plancia. Alle sagome equestri che decorano i quattro sedili e la fascia della plancia, si aggiungono anche i rivestimenti con i pellami solitamente utilizzati per la costruzione delle selle, oltre alle impiallacciature in legno di noce a loro volta decorate con dettagli in oro. La classica trapuntatura a diamante delle creazioni Bentley Mulliner ha cuciture in blu a contrasto.



Per dar vita alla Continental GT Convertible Equestrian Edition, Bentley si è ispirata ai colori e alle forme del Jackdaws Castle, la famosa struttura di addestramento equestre e sede del Jonjo O'Neill Racing, a soli 10 miglia dall'ippodromo di Cheltenham e sede del noto evento equestre Cheltenham Festival.