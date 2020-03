Opel Astra, 11/esima generazione: la più efficiente di sempre

È stata presentata in anteprima al pubblico lo scorso salone di Francoforte che si è tenuto a settembre. Qualche giorno prima, l'appuntamento con la stampa internazionale per un test drive sempre nei dintorni della 'business-city' tedesca.

Nuova Opel Astra è arrivata alla sua undicesima generazione, proponendosi nella sua versione più matura ed efficiente di sempre, grazie alla possibilità di scegliere tra cinque motori differenti, tutti sotto la soglia dei 100 g/km CO2. Forte di un successo che va avanti dal suo debutto e che gli ha consentito - negli anni - di conquistarsi il titolo di auto più venduta di Opel, appena alle spalle di Corsa, in 28 anni è stata scelta da un milione di clienti in Europa. Ora nella sua undicesima generazione, la Astra K, (una lettera che richiama il nome dell'antesignana Kadett), è in vendita ad un prezzo di attacco chiavi in mano (Iva inclusa) di 23.550 euro.

Cinque porte e anche nella versione Sports Tourer (per intenderci la familiare), è declinata su tre livelli di allestimento differenti a seconda se si sceglie una versione più orientata al comfort o alla sportività: GS Line, Business Elegance e Ultimate.

Il design esterno si incentra su un frontale completamente nuovo che sottolinea l'appartenenza alla famiglia del brand tedesco, entrato ormai da oltre un anno, sotto l'egida del gruppo Psa.

Più leggera di 200 kg, con un abitacolo più spazioso e confortevole, nuova Astra è la più efficiente di sempre con emissioni di CO2 ridotte fino al 21% rispetto al modello precedente.

Sono disponibili due motori diesel tre cilindri 1.5 litri con cambio manuale e uno con cambio automatico a 9 rapporti ed emissioni di CO2 pari a 94 g/km e tre motori turbo benzina 1.2 litri con emissioni di CO2 pari a 99 g/km: tutti riescono a scendere sotto la 'magica' soglia dei 100 grammi di emissioni di CO2 per chilometro percorso.

I motori benzina e diesel tre cilindri di Astra da 77 kW / 105 CV a 107 kW / 145 CV assicurano prestazioni di guida al top: a scelta è possibile disporre di un cambio manuale a sei marce, un automatico CVT e un nove marce automatico (solo sulla versione diesel 1.5). Tra le caratteristiche principali vale la pena di segnalare sicuramente l'aerodinamica, migliorata a livello record grazie anche allo sviluppo della vettura nella galleria del vento che ha contribuito a ridurre significativamente i consumi di carburante e le emissioni di CO2. Con un Cx pari a 0,26, la Sports Tourer è una delle station wagon con il coefficiente di resistenza aerodinamica più basso nel mondo, mentre la versione cinque porte si pone al vertice della categoria delle vetture due volumi con un Cx di 0,26. Il risultato di tutto questo è che la nuova Astra è una delle compatte più aerodinamiche sul mercato.

Tra le tecnologie che la contraddistinguono sicuramente la possibilità di disporre dei fari attivi IntelliLux LED Matrix, finora riservati ai modelli di lusso e premium. Inoltre una nuova generazione di sistemi di assistenza alla guida comprende il dispositivo per il riconoscimento dei cartelli stradali (Traffic Sign Assist) e il sistema di mantenimento della corsia di marcia (Lane Keep Assist) con funzione di allerta in caso di superamento involontario dei limiti di carreggiata (Lane Departure Warning), insieme all'indicatore della distanza di sicurezza (Following Distance Indication) e al dispositivo di allerta incidente (Forward Collision Alert) con frenata automatica in caso di collisione imminente (Collision Imminent Braking).

Nuova Astra K garantisce ancora una volta un comfort fuori dal comune, grazie ai nuovi sedili anteriori ergonomici, sempre certificati dall'associazione indipendente AGR, che possono essere dotati di funzione di ventilazione e di massaggio.