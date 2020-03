VW, a Techno-Classica 2020 sarà di scena l'e-Bulli

Dovrebbe essere confermato, salvo notizia dell'ultim'ora come accaduto per il salone di Ginevra fermato dall'allarme Coronavirus, ma la prossima edizione della Techno-Classica dovrebbe portare in scena a Essen tra il 25 e il 29 marzo una serie di novità. Tra le più attese c'è sicuramente il nuovo e-Bulli Volkswagen, versione a zero emissioni di un grande classico della casa di Wolfsburg. L'e-Bulli 2020 si basa sul T1, un 'Samba Bus' prodotto nel 1966, esportato a Los Angeles e successivamente riportato in Europa. Ora è stato ricostruito e dotato di una trazione elettrica di ultima generazione. La trazione elettrica del 'Samba Bus' è nata sulla base della tecnologia di trazione del Gruppo Volkswagen e prevede componenti di serie dei veicoli elettrici Volkswagen di nuova generazione. Sull'e-Bulli viene quindi utilizzato lo stadio di sviluppo attualmente più avanzato della tecnologia a zero emissioni. Il veicolo inoltre è stato dotato di un telaio più sicuro.



Parallelamente, il design di Volkswagen Veicoli Commerciali, in collaborazione con Volkswagen Veicoli Commerciali Oldtimer e il settore Comunicazione, ha sviluppato un concept degli esterni e degli interni all'avanguardia e ricco di stile, che trasforma l'e-Bulli nell'anello mancante tra il Transporter elettrico T2 (1972-1979) e il futuro ID. BUZZ (inizio produzione dal 2022). I primi schizzi mostrano il risultato ottenuto al centro di design di Volkswagen Veicoli Commerciali: un classico high-tech per viaggiatori del tempo. I designer sono riusciti a modernizzare gli esterni di questa icona mantenendone il forte senso estetico. Sono dettagli come i nuovi fari circolari a LED a rendere visibile all'esterno la trasformazione della nuova era.



Negli interni, i designer hanno rielaborato molti elementi, ma senza perdere di vista il concept originale. Queste nuove dotazioni includono i sedili in pelle, mentre tra il sedile del conducente e del passeggero anteriore è posizionata la nuova leva selettrice del cambio automatico. Per il pavimento è stato utilizzato legno, che ricorda il ponte di una nave e in abbinamento al tetto pieghevole di grandi dimensioni, regala a questo 'Samba Bus' uno stile fra il vintage e il marittimo.



Anche la plancia ha subito qualche modifica. Ispirato all'originale è il nuovo tachimetro, che ora presenta diodi luminosi (LED) per le marce del cambio automatico selezionate (P, R, N, D). Piccola chicca al centro del tachimetro: il simbolo di un Bulli stilizzato. Un tablet integrato nella consolle sul padiglione consente di gestire le diverse funzioni dell'e-Bulli e di richiamare tutta una serie di informazioni.