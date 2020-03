Koenigsegg Gemera, prima mega GT quattro posti da 1700 Cv

Nasce in Svezia la prima mega GT, cioè una vettura dalle caratteristiche estreme, come sanno offrire solo le hypercar, combinate con un layout a quattro posti - o meglio 2+2 - che è alla base del concetto Gran Turismo.



Questa novità è firmata dallo specialista Koenigsegg, che per enfatizzare i contenuti esclusivi di questo bolide che sarà prodotto in 300 unità l'ha battezzata Gemera dalla unione delle due parole svedesi Ge (dare) e mera (di più). E i contenuti sono davvero ben oltre alla relativa 'normalità'dei modelli ad altissime prestazioni.





Grazie ad un sistema propulsivo inedito, che unisce le prestazioni a benzina di un 3 cilindri (della stessa Koenigsegg) 2.0 Twin Turbo da 600 Cv con tre unità elettriche da 1.100 Cv complessivi, Gemera mette a disposizione del pilota e dei suoi tre passeggeri la bellezza di 1.700 Cv di sistema o - per essere ancora più chiari - 1,27 Megawatt di potenza. La coppia motrice scaricata a terra dal sistema di trazione integrale è ugualmente al top: ben 3.500 Nm.



I dati sulle prestazioni sono 'mera' cioè davvero oltre: l'accelerazione da 0 a 100 km/h si realizza in 1,9 secondi e la velocità massima è di 400 km/h. Ma l'aspetto più interessante di questa inedita realizzazione di Koenigsegg è la possibilità di alimentare il motore termico (che è stato battezzato Tiny Friendly Giant, TFG, dal costruttore svedese) con E85 di origine bio o, ancora meglio, con etanolo Gen 2.0 oppure con metanolo a CO2 neutra, come il Vulcanol prodotto ecologicamente in Islanda.



Con questo tipo di combustibili il ciclo complessivo di funzionamento di Gemera si avvicina all'impatto zero, cioè a quello alla ruota di una vettura 100% elettrica. Da notare che la batteria di bordo a 800 Volt di questa mega GT permette di toccare in modalità 100% elettrica i 340 km/h, con un'autonomia che a seconda dello stile di guida raggiunge i 50 chilometri.