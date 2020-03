Opel Grandland X, al via produzione Plug-in ad Eisenach

Il primo Grandland X Plug-in-Hybrid 'made in Eisenach' è stato assemblato. E' tempo di festeggiamenti nello stabilimento Opel dove, sei mesi dopo l'uscita del primo Opel Grandland X dalla linea di assemblaggio dello stabilimento della Turingia, è stato prodotto anche il primo Opel Grandland X in versione ibrida e ricaricabile. Il primo ibrido plug-in proveniente da Eisenach (di color rosso rubino con cofano e tetto nero e allestimento Ultimate) è dotato di trazione integrale e unisce la potenza di un motore turbo benzina 1.6 e quella di due motori elettrici per una potenza complessiva che raggiunge i 221 kW (300 CV). Il consumo di carburante di Grandland X Hybrid 4 nel ciclo misto secondo la procedura WLTP1 è di 1,4-1,3 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 32-29 g/km (nel ciclo NEDC2: 1.6-1.5 l/100km, emissioni di CO2 pari a 36-34 g/km).

Il nuovo Opel Grandland X Hybrid4 è in grado di percorrere fino a 59 chilometri in modalità puramente elettrica secondo il ciclo di guida WLTP1 (67-69 km secondo il ciclo di guida NEDC2). "È una bellissima giornata per Eisenach e anche per Opel - ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Opel - perché parte infatti ufficialmente la produzione del primo ibrido Opel costruito in Germania. Grandland X Hybrid4 rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dello stabilimento di Eisenach, da sito nel quale venivano prodotte automobili compatte a stabilimento da cui oggi escono SUV compatti elettrici, modernissimi e di qualità eccezionale". Opel Grandland X Hybrid4 e le versioni di Grandland X con i tradizionali motori a combustione interna vengono prodotti ad Eisenach in modo flessibile sulla stessa linea, un procedimento che aumenta l'efficienza e riduce la complessità. La produzione può così reagire meglio alla domanda di mercato. Nel corso dell'anno, nello stabilimento della Turingia inizierà anche la produzione di Opel Grandland X Hybrid con trazione anteriore.



Dotato di motore turbo benzina 1.6 e di un motore elettrico che fornisce la trazione alle ruote anteriori, Opel Grandland X Hybrid genera una potenza complessiva di 165 kW (224 CV) (consumo di carburante nel ciclo misto nel ciclo WLTP1: 1,5-1,4 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 34-31 g/km; nel ciclo NEDC2: 1,7-1,5 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 37-35 g/km). Questa vettura ibrida plug-in a trazione anteriore può percorrere in modalità elettrica fino a 57 chilometri nel ciclo WLTP1 (60-65 km nel ciclo NEDC2).