Morgan Plus Four, si brinda ad arrivo struttura in alluminio

Lancio ufficiale, secondo la soluzione 'virtuale' della bicchierata nella storica sede della Morgan a Malvern (GB) per la Plus Four di nuova generazione, il primo cambiamento di rilievo negli ultimi 70 anni per l'iconico modello del brand britannico. Oltre alla piattaforma in alluminio rivettato e incollato - vera rivoluzione rispetto al vecchio telaio in longheroni e tubi metallici - debutta anche un moderno motore a quattro cilindri TwinPower Turbo da 2,0 litri da 255 Cv di origine Bmw. L'auto sostituisce la Morgan Plus 4, un modello che ha iniziato la produzione nel 1950 e per la maggior parte degli ultimi 70 anni ha rappresentato il prodotto centrale dell'azienda. Si differenzia per l'uso della parola Four nel suo nome, sostituendo il numero 4 nel modello in uscita. Il tradizionale aspetto 'retrò' della Plus 4 è rimasto praticamente invariato, ma la rivoluzione è quasi totale visto che il 97% delle parti è nuovo. La piattaforma in alluminio CX-Generation - già utilizzata nella Morgan Plus Six - offre non solo un peso ridotto, ma un aumento esponenziale della rigidità, con un conseguente miglioramento nella guidabilità della vettura. Il motore Bmw TwinPower Turbo da 2,0 litri e 255 Cv assicura uno scatto 0-100 in soli 4,8 secondi, mentre la velocità massima è di 240 km/h, con prestazioni dell'auto analoghe a quelle ottenibili con il V6 3,7 litri in uscita. Per la prima volta, il modello sarà disponibile con un automatico a otto velocità e un manuale a sei marce. Le emissioni di CO2 sono pari a 159 g/km con una riduzione del 30% rispetto a quelle vecchio modello. L'auto è ancora costruita a mano dai maestri artigiani e donne della fabbrica Malvern di Morgan, utilizza materiali di base del marchio in alluminio, legno di frassino e pelle e, grazie al suo peso ridotto, a partire da soli 1009 kg, mantiene i famosi livelli di emozionalità della guida. La nuovissima Plus Four è in vendita da 2 giorni al prezzo, nel Regno Unito, di 72.760 euro.