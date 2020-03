Bentley Mulliner Bacalar due posti superlusso da 1,7 milioni

Soli 12 esemplari, tutti già venduti, al prezzo base di 1,7 milioni di euro e è realizzata dalla divisione Mulliner la cui storia nella costruzione di carrozze inizia nel 1500. La nuova due posti 'openair' di Bentley non si fregia solo del record di modello più costo ed esclusivo della gamma della Casa di Crewe, ma indica quella che sarà la strategia futura dell'azienda sempre più determinata ad alzare l'asticella del lusso 'per pochi' ma con un aggiornamento dell'immagine rispetto a quella tradizionale di automobile della Regina d'Inghilterra.



"Bentley Mulliner Bacalar è la nostra massima espressione di un grand tourer di lusso open-top ma anche delle immense capacità del nostro team di Crewe - ha detto Adrian Hallmark, presidente e CEO di Bentley Motors - Bacalar, che viene realizzata completamente sulle richieste del cliente , è orientata verso un'esperienza open top a due posti. E anticipa con una serie di elementi il nostro futuro, annunciati per la prima volta con EXP 100 GT che faceva parte delle celebrazioni del nostro centenario nel 2019. Bacalar - ha concluso Hallmark - è una Bentley rara e straordinaria, un'esperienza straordinaria e collaborativa per solo dodici persone esigenti che ora parteciperanno alla creazione, collezioneranno, guideranno e faranno tesoro di uno dei dodici esemplari in costruzione". Realizzata partendo dalla Continental GT, Bacalar - che prende il nome da una celebre laguna in Messico - ne conserva però come unico elemento non meccanico le maniglie delle porte "solo perché contengono il sistema di apertura keyless". Le dimensioni sono leggermente accresciute, soprattutto nei fianchi per dare una impronta a terra più muscolosa e sportiva e per ospitare le ruote da 22 pollici. Le esclusive luci orizzontali anteriori e posteriori riprendono il carattere distintivo e dinamico che era stato proposto da Bentley per la prima volta su EXP 100 GT. Anche l'aspetto esterno di ciascun esemplare - come quello dell'abitacolo - sarà completato in collaborazione con i singoli clienti, che potranno scegliere tra rare opzioni di verniciatura, trattamenti esterni e temi di design. I materiali sostenibili, di origine etica, presentati in anteprima nella concept car EXP 100 GT lo scorso anno, sono diventati realtà in Mulliner Bacalar. Questi includono vernici contenenti ceneri di gusci di riso (che forniscono un modo sostenibile per ottenere la finitura metallica), la pura lana britannica naturale e legni recuperati da tronchi vecchi anche fino a 5.000 anni provenienti dalle antiche Fenlands dell'East Anglia.



Caratterizzata da due soli posti, la Bacalar propone alle spalle - sotto alla carenatura della carrozzeria - un ampio vano appositamente progettato per le valigie realizzate su misura dalla modenese Schedoni, l'azienda che ha realizza bagagli di lusso per l'industria automobilistica da 140 anni. Sotto il cofano una una versione migliorata del motore TSI W12 da 6,0 litri Bentley, il 12 cilindri più avanzato al mondo.



Questa unità - va ricordato che la Casa di Crewe appartiene dal 1998 al Gruppo Volkswagen - produce 650 Cv ed eroga una coppia di ben 900 Nm. Un avanzato sistema di trazione integrale attiva varia la ripartizione della coppia tra i due assi, consentendo di utilizzare la trazione posteriore il più possibile durante la guida normale per un'efficienza ottimale ed esaltanti prestazioni dinamiche.