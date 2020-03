Vw Touareg R, ibrida e potente: anche con Travel Assist

Dal quartier generale di Wolfsburg, Volkswagen presenta in anteprima mondiale la nuova Touareg R, modello ibrido plug-in della Volkswagen R capace di coniugare massimo dinamismo e tutta l'efficienza della trazione elettrica Dotata di una potenza di 462 CV, la Touareg R può viaggiare a emissioni zero sulle distanze tipiche percorse dai pendolari e rappresenta la prima versione ibrida dei modelli R. Come tutte le Touareg, anche la nuova versione R è dotata di serie di trazione integrale permanente 4MOTION. Grazie alla trazione 4MOTION e alla coppia massima di 700 Nm, anche la Touareg R è omologata per un peso rimorchiabile massimo di 3,5 tonnellate. Questa auto della classe superiore è in grado di trainare tale peso rimorchiabile anche in trazione 100% elettrica E-Mode. La Touareg R, inoltre, è il primo suv ibrido plug-in a livello mondiale a disporre del sistema di assistenza alle manovre con rimorchio Trailer Assist. Un'ulteriore innovazione: per la prima volta la Touareg è disponibile con Travel Assist, che la rende la prima Volkswagen a poter essere guidata in modo assistito fino a una velocità di 250 km/h (controllo automatico delle dinamiche longitudinali e trasversali).



La nuova ammiraglia è stata concepita dal marchio sportivo Volkswagen R, che da sempre sviluppa i modelli più performanti della gamma Volkswagen. Non solo, la Touareg R esprime un mutamento di paradigma: è il primo modello della Volkswagen R con propulsione ibrida plug-in; allo stesso tempo, per la prima volta un modello ibrido si afferma come l'auto più potente di casa Volkswagen (verrà lanciata sul mercato nella seconda metà del 2020).



Dopo Golf e Passat, con la Touareg R la propulsione plug-in viene implementata per la terza volta in un modello Volkswagen europeo. Nel programma PHEV della Volkswagen, la Touareg R non è solo la prima a trazione integrale, ma anche un'ulteriore pietra miliare nella nuova strategia della Volkswagen R avviata nel 2019. La Touareg R si basa sulla terza generazione, presentata nel 2018, del modello che è stato introdotto per la prima volta nel 2002. Tutte le attuali Touareg offrono un design elegante ma sportivo, il massimo in termini di sicurezza e comfort sulle lunghe percorrenze, moderna connettività e una plancia digitalizzata. Il concept complessivo, inoltre, è finalizzato per un'elevata fruibilità nell'uso quotidiano. Attualmente la gamma del suv viene offerta con un motore turbo a benzina (TSI) e tre motori turbo a gasolio (TDI). Il V6 TSI sviluppa una potenza di 340 CV. Il V6 TDI della Touareg è disponibile in due diverse potenze: 231 CV e 286 CV. La Touareg attualmente più potente è la V8 TDI da 421 CV. Con la nuova Touareg R, la Volkswagen amplia questo ventaglio verso l'alto.



All'occorrenza, il guidatore può richiamare la potenza totale del motore elettrico (100 kW, 136 CV) e quella del motore V6 TSI turbo benzina (340 CV), unificandole in una funzione boost che consente di ottenere la massima spinta della vettura, per esempio per eseguire in sicurezza un sorpasso, e avere così a disposizione la massima potenza di sistema, che è pari a 462 CV (340 kW); la coppia massima di sistema è di 700 Nm.



Il sistema di propulsione ibrida della Touareg R si compone di un motore turbo V6 TSI da 2.995 cm3, di un motore elettrico e di una batteria agli ioni di litio (capacità 14,1 kWh) integrata nel sottoscocca del bagagliaio. Presiede alla trasmissione un cambio automatico a 8 rapporti (con Tiptronic), che trasferisce le forze all'asse anteriore e all'asse posteriore (trazione integrale permanente 4MOTION) tramite un ripartitore di coppia.



La Touareg R può essere guidata in modalità esclusivamente elettrica fino a una velocità di 140 km/h; al di sopra di tale soglia (oppure in qualunque momento premendo a fondo il pedale dell'acceleratore), si avvia automaticamente il V6 TSI. La velocità massima del suv viene limitata elettronicamente al raggiungimento dei 250 km/h. Con il pulsante Menu del 4MOTION Active Control sulla consolle centrale o con il corrispondente menu del sistema di infotainment, il guidatore accede al controllo delle funzioni ibride e della selezione del profilo di guida. La Touareg R è dotata di serie dell'Innovision Cockpit.



Questo è costituito dalla strumentazione digitale (Digital Cockpit, display da 12 pollici) e dal display del sistema di infotainment (Discover Premium, touchscreen TFT da 15 pollici).