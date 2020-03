Skoda, al debutto Octavia RS iV: tre varianti elettrificate

Skoda presenta il primo modello RS con motorizzazione plug-in hybrid. Nuova Octavia RS iV è spinta da un 1.4 TSI benzina abbinato a un motore elettrico da 85 kW per una potenza massima di sistema di 245 CV (180 kW). La caratterizzazione estetica, con numerosi dettagli in nero lucido, rende immediatamente identificabile il modello come il più sportivo della quarta generazione Octavia, presentata lo scorso autunno a Praga. La casa boema offrirà la propria best-seller in tre ulteriori varianti elettrificate: Octavia iV in cui la motorizzazione plug-in hybrid offre una potenza di sistema di 204 CV e due varianti e-TEC da 110 CV e 150 CV con propulsione mild hybrid.



La batteria agli ioni di litio un'autonomia elettrica nel ciclo WLTP fino a 60 km. Grazie ai 330 Nm erogati in modo istantaneo dal motore elettrico, Octavia RS iV accelera in modo deciso. Nella modalità Sport, lo scatto da 0 a 100 km/h impiega 7,3 secondi mentre la velocità massima è di 225 km/h. Lo sterzo progressivo di serie insieme allo specifico set up delle sospensioni offre la dinamicità sportiva tipica dei modelli Skoda RS.



Tra le caratteristiche di serie troviamo i fendinebbia in tecnologia LED specifici per il modello, da cerchi in lega da 18'' e sfoggia pinze freno verniciate in rosso. Disponibili in opzione cerchi da 19''. La sportività è amplificata dalla calandra, dalle air-curtains anteriori, dal diffusore posteriore e dalle appendici aerodinamiche proposte di serie in nero lucido. La variante berlina è caratterizzata da uno spoiler nero sul bordo del cofano posteriore, mentre la Wagon ha uno spoiler ampliato nel colore carrozzeria che prosegue la linea del tetto.





Il colore nero domina anche gli interni: il volante multifunzionale in pelle a tre razze è dotato di serie di paddle per il comando del cambio DSG. I sedili sportivi ad alto contenimento e con appoggiatesta integrato sono rivestiti da tessuto nero. In opzione sono disponibili i sedili Ergo con rivestimento in Alcantara e pelle e possibilità di regolazione ampliate.



Oltre alla versione RS, Skoda offrirà anche Octavia iV che prevede una motorizzazione plug-in hybrid con potenza massima fino a 204 CV (150 kW) e una coppia massima di 350 Nm. Anche questa variante offre un'autonomia in elettrico fino a 60 km (WLTP, dati provvisori) ed è equipaggiata con cambio DSG a 6 rapporti, con comando shift-by-wire. Le emissioni medie di CO2 sono di 30 g/km (dati provvisori) e soddisfano la normativa Euro 6d.



La batteria agli ioni di litio è la stessa montata sulla variante RS iV e può essere caricata facilmente utilizzando una presa domestica o un wall-box. La batteria da 12V è collocata nel vano bagagli che, su entrambe le versioni iV, vanta una capacità di 450 litri per la berlina e 490 litri sulla Wagon. La quarta generazione della berlina Skoda porterà su strada le prime motorizzazioni mild hybrid del marchio, caratterizzate dalla sigla e-TEC. L'inizio della produzione di queste versioni è prevista nel corso dell'estate. Octavia 1.0 TSI e-TEC monta un 3 cilindri da 110 CV (81 kW) abbinato al cambio DSG a 7 rapporti, mentre il 1.5 TSI e-TEC offre una potenza massima di 150 CV. La tecnologia mild hybrid sfrutta un motorino d'avviamento da 48 V azionato a cinghia e servito da una batteria agli ioni di litio da 48 V e 0,6 kWh collocata sotto il sedile del passeggero anteriore. In frenata le due versioni possono recuperare energia che viene immagazzinata nella batteria da 48 V. In fase di accelerazione, il motore elettrico supporta quello termico con un boost di 50 Nm e permette il prolungato spegnimento del motore termico nelle fasi di veleggio, con un sensibile risparmio sui consumi.