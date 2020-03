Mercedes Classe E, evolve ancora il 'cuore del marchio'

Ci sono nel mondo 14 milioni di Stelle a Tre Punte sul cofano o sul musetto di altrettante berline, station wagon e altre varianti di Classe E, consegnate dal 1946 in poi. Un auto che è - a ragione - il 'cuore del marchio' ma anche del business di Mercedes e che ora si rinnova con un importante aggiornamento della versione presentata nel 2016. Il reveal odierno via streaming, accanto alle altre 'novità di primavera', racconta della ridefinizione del design, più dinamico, e del miglioramento dei principali sistemi di assistenza alla guida. A livello di gamma la versione Avantgarde diventa il nuovo equipaggiamento di base per gli esterni e porta al debutto in questo livello la Stella a Tre Punte al centro del frontale, mentre la versione All-Terrain ha un design più orientato al mondo dei suv. Cambiano la forma e le finiture della mascherina e degli scudi paraurti anteriori a seconda degli allestimenti e cambia anche il disegno del coperchio bagagliaio nelle berline.

Le novita' Mercedes per il 2020





L'offerta dei cerchi è stata ampliata, includendo anche il modello Aero che contribuisce al risparmio di carburante. Nuovi anche i fari, che sono a Led in tutte le versioni oppure Multibeam Led a richiesta, così come sono stati ridisegnati i gruppi ottici posteriori, per una nuova identità luminosa. Gli interni di Classe E evidenziano un ulteriore progresso nella qualità: sono impreziositi da nuovi colori e materiali, abbinati a elementi decorativi disponibili in legno di frassino a poro aperto argento, radica di noce fondente, alluminio spazzolato e alluminio con rifinitura a effetto carbonio. I sedili coniugano la tipica comodità Mercedes nei lunghi viaggi con un design all'avanguardia. E basta digitare la statura nel display o tramite la App Mercedes me, per far assumere automaticamente al sedile del guidatore la posizione corretta.



Classe E ha ora un volante totalmente rinnovato e disponibile in tre versioni: in pelle, nella combinazione legno e pelle e in versione supersportiva. I comandi sono in nero lucido, mentre elementi decorativi e cornici sono in silver shadow. Le funzioni della strumentazione e del display multimediale si comandano sfiorando il touch control. Il principio fisico utilizzato control passa da ottico a capacitivo. Inoltre queste superfici touch risultano meno sensibili alle ditate. Nuova Classe E dispone dell'ultimissima generazione di sistemi di assistenza alla guida che collaborano attivamente con il conducente raggiungendo un livello particolarmente elevato di sicurezza attiva, con l'auto che è in grado di intervenire quando il pilota non reagisce. Nella guida parzialmente autonoma il sistema di riconoscimento hands-off funziona in modo capacitivo ed è sufficiente afferrare il volante. Il sistema di assistenza alla frenata attivo agisce anche in presenza di veicoli fermi o pedoni in movimento e questa funzione è ora possibile anche in fase di svolta con 'taglio' della corsia opposta. Disponibili anche alcune funzioni Intelligent Drive come il sistema di rilevamento attivo del limite di velocità, che comprende anche l'adattamento della velocità prima di curve, rotatorie, caselli autostradali, incroci a T e immissione o uscita dalle autostrade. Nuova Classe E è dotata dell'ultimissima generazione del sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience), che comprende, di serie, due ampi schermi da 10,25 pollici uno accanto all'altro con effetto widescreen. A richiesta sono disponibili anche due schermi da 12,3 pollici. Tra i punti di forza figura la navigazione con la tecnologia della Realtà Aumentata, quando la navigazione è attiva. Oltre alla visualizzazione nell'immagine di frecce direzionali o numeri civici, il sistema fornisce assistenza anche ai semafori mostrando il suo stato e aiutando così in caso di scarsa visuale. A partire da metà 2020 è previsto il lancio di due pacchetti di equipaggiamenti speciali, Protezione vettura Urban Guard e Urban Guard Plus che consentono - in combinazione con Mercedes me - una sorveglianza completa della vettura parcheggiata. Sono compresi impianto antieffrazione e antifurto, protezione antirimozione con segnalazione ottica e acustica, sirena, protezione volumetrica dell'abitacolo e predisposizione per il riconoscimento di tentativi di furto e danni da parcheggio. Se il servizio è attivato, il guidatore viene informato tramite l'App Mercedes me. In più, Protezione vettura Urban Guard Plus è in grado di localizzare i veicoli rubati anche se la funzione di bordo è stata disattivata. Con il restyling di Classe E, l'elettrificazione della catena cinematica compie un ulteriore balzo in avanti. sono disponibili sette modelli in versione ibrida plug-in diesel e benzina e con trazione posteriore e integrale. Per la prima volta, l'offerta viene completata da un motore a benzina 1.4 a quattro cilindri (M 254) dotato di alternatore-starter integrato (ISG) di seconda generazione con potenza supplementare fino a 15 kW e 180 Nm di coppia in più - e da un diesel a sei cilindri (OM 656) che al pari del quattro cilindri OM 654 dispone di un sistema di post-trattamento dei gas di scarico ancora più efficace.