Cupra svela Formentor: cuv sportivo ad alte prestazioni

Doveva essere il palco di Ginevra ad ospitare l'anteprima mondiale del primo modello nativo Cupra. Si chiama Formentor e l'inizio delle consegne è previsto nell'ultimo trimestre di quest'anno. Disegnato e progettato per il futuro, l'iconico modello coniuga raffinatezza, innovazione e un'esperienza di guida intuitiva e dinamica.



In un mercato in evoluzione e in un momento di forte crescita del segmento dei cuv, Formentor coniuga i vantaggi di un'auto ad alte prestazioni alle qualità di un suv, forte dall'esperienza del marchio Cupra nel modo delle competizioni.



''Cupra Formentor avrà un ruolo importante nel rendere Cupra un marchio ancora più rilevante sul mercato. Con le sue linee accattivanti e i propulsori ad alte prestazioni tra cui un ibrido plug-in, abbiamo fatto di Formentor una vettura veramente speciale per persone che lo sono altrettanto'' ha condiviso Wayne Griffiths, presidente e ceo di Cupra.



Il primo modello progettato esclusivamente per Cupra, prende il nome dal promontorio dell'isola di Maiorca nelle Baleari. La carrozzeria bicolore richiama quella di un solido fuoristrada, ma le soluzioni estetiche adottate nel design della vettura ne affinano il profilo. Lontana dalla robustezza che caratterizza un suv tradizionale, Formentor unisce le qualità di un suv alla compattezza e all'anima sportiva di un'hatchback in formato coupé.



In questo senso, le dimensioni della vettura incarnano la fusione di questi concetti, rispondendo in modo concreto alle esigenze dei clienti di oggi. Cupra Formentor misura 4.450 mm in lunghezza e 1.839 mm in larghezza. Inoltre, con un'altezza di 1.511 mm, assicura a tutti i passeggeri uno spazio per la testa degno di nota. Queste misure, combinate a un passo di 2.680 mm, assicurano ai passeggeri posteriori tutto lo spazio necessario, permettono di disporre di un bagagliaio di 450 litri di capacità e ottimizzano la stabilità della vettura. La sportività emerge invece dall'enfasi visiva delle linee della parte posteriore che catturano l'attenzione, esaltando al contempo la lunghezza del cofano e mettendone in risalto le proporzioni dinamiche. Questo design amplifica notevolmente la qualità degli esterni della vettura, accentuata dall'integrazione delle luci posteriori coast-to-coast e dalla presenza dei cerchi in lega da 19'' di serie, disponibili anche in color rame, che includono freni Brembo da 18" ad alte prestazioni.



Il design esterno di Formentor si abbina agli interni di altissimo livello che trasmettono lo stile contemporaneo e sportivo che caratterizza Cupra. I passeggeri saranno accolti dalla luce di benvenuto proiettata al suolo e, una volta a bordo, troveranno materiali di alta gamma, dettagli in rame e inserti in alluminio scuro spazzolato, progettati e disegnati per rendere l'ambiente accogliente.



I sedili avvolgenti trasmettono una sensazione di leggerezza, mentre la plancia sembra sospesa, un'impressione accentuata dall'avvolgente illuminazione ambiente full Led nella parte anteriore dell'abitacolo e sulle porte. Inoltre la plancia è arricchita da uno schermo panoramico da 12" sospeso, con funzioni di navigazione online, offrendo così ai passeggeri una serie di funzionalità e opzioni di connettività con un numero di pulsanti ridotto.



Il motore top della gamma è il 2.0 a benzina TSI turbocompresso da 310 CV e 400 Nm di coppia, abbinato alla tecnologia di trazione integrale 4Drive. È disponibile anche una variante ibrida plug in che propone il motore benzina 1.4 TSI da 150 CV, abbinato a un motore elettrico da 115 CV con batteria agli ioni di litio da 13 kWh. Questo propulsore eroga una potenza totale di 245 CV e 400 Nm di coppia, assicurando un'autonomia di circa 50 km in modalità totalmente elettrica. Entrambe le combinazioni di propulsori sono dotate del cambio DSG con doppia frizione, per cambi di marcia più incisivi e fluidi. La tecnologia shift-by-wire è progettata in modo tale per cui il selettore delle marce non è collegato meccanicamente al cambio, ma utilizza segnali elettronici per il passaggio da un rapporto all'altro. Infotainment e connettività sono garantiti da un sistema da 12'' che riduce il numero di pulsanti fisici, in virtù dell'integrazione del controllo vocale e gestuale e offre il sistema Full Link (compatibile sia con Apple CarPlay in modalità wireless, sia con Android Auto). I passeggeri possono collegare il proprio smartphone alla vettura anche tramite presa Usb o Bluetooth per accedere al proprio ecosistema di app.



Grazie a una scheda sim integrata, a bordo della vettura sarà possibile usufruire dei servizi online tramite la app Connect. In materia di sicurezza sono disponibili, tra le altre cose, il Predictive Adaptive Cruise Control, l'Emergency Assist, il Travel Assist ed il Side and Exit Assist.