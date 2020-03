Volkswagen e-Bulli, anteprima a Techno Classica

Farà il suo debutto a Techno Classica, il nuovo Bulli rivisitato in versione cento per cento elettrica. La Volkswagen e-Bulli è la rivisitazione dello storico furgoncino T1, reinterpretato in chiave elettrica e fondendo elementi tradizionali ed altri moderni e futuristici. La data di presentazione ufficiale è fissata per il 25 marzo, in Germania, a Techno Classica 2020, in programma ad Essen dal 25 al 29 marzo. Questa rivisitazione punta a diventare l'anello di congiunzione tra lo storico T2 elettrico (1972) ed il futuro ID.Buzz, il cui arrivo è previsto per il 2022. La casa di Wolfsburg ha rilasciato un primo sketch sulla Volkswagen e-Bulli, in cui vengono unite la tradizione e la modernità, tra aspetto e ingegneria. Guardando l'immagine non si notano grandi differenze rispetto allo storico T1, su cui è basato, se non per i nuovi fari con tecnologia a LED. Tante novità, invece, sono annunciate all'interno dell'abitacolo, dove spiccherà la tecnologia di ultima generazione con la strumentazione digitale ed un tablet integrato, da cui gestire le funzionalità della vettura e dell'intrattenimento. Anche i materiali sono moderni, con sedili in pelle, alcuni elementi in legno massiccio ed una nuova leva del cambio. Non sono invece state fornite informazioni specifiche dal punto di vista tecnico, se non generiche e a proposito dell'utilizzo delle ultime soluzioni del marchio tedesco per il powertrain e le batterie. Nel frattempo Volkswagen ha già annunciato l'arrivo di ulteriori dettagli sul nuovo e-Bulli, con anche qualche immagine, nei giorni precedenti alla presentazione ufficiale di fine marzo.