Mulliner Bacalar, prima due posti Bentley dal lontano 1930

Bentley in collaborazione con Mulliner, il più antico costruttore di carrozzerie del mondo e ora parte dell'azienda dl Crewe, svelerà la super esclusiva due posti Bacalar a Salone di Ginevra. Il reveal in diretta potrà essere seguito in diretta (8.30 del 3 marzo) sui canali social (twitter, facebook e youtube) del brand di lusso del Gruppo Costruita meticolosamente a mano la Grand Touring Mulliner Bacalar sarà la seconda Bentley a due posti dopo la prima realizzata nel 1930. Il piccolo abitacolo avvolgente con due soli sedili _ che sono stati svelati in una immagine diffusa dalla Casa di Crewe - dispone posteriormente di uno spazio per i bagagli ed è occupato - come richiesto dal committente - da una coppia di valigie da viaggio su misura rifinite per abbinarsi ai materiali interni, tutti provenienti da fonti sostenibili.



Un'altra immagine diffusa da Bentley due settimane fa quando era stato svelato il nome Bacalar (che riprende quello della celebre laguna dai sette colori in Messico) lascia intravvedere la linea della coda di questa one-off, che sembra essere ispirata alla concept EXP 100 GT che era stata realizzata nel 2019 per celebrare il centenario dalla fondazione del brand.



Nello stand Bentley a Ginevra, a fianco della Mulliner Bacalar, sarà esposta sarà la nuova Continental GT Mulliner Convertible annunciata la scorsa settimana e la citata concept EXP 100 GT.