Bmw iNext, continuano i test al caldo in Africa

Prosegue il cammino della futuristica Bmw iNext.



Nell'ambito dei test del veicolo in condizioni particolarmente impegnative, dopo le prove nel freddo gelido del Circolo Polare, è ora la volta delle prove in un ambiente climaticamente opposto come il Kalahari, in Africa meridionale, dove, oltre al calore estremo e alle radiazioni solari, la formazione permanente di polveri e il terreno fuoristrada con la sua sabbia e ghiaia, rappresentano una sfida impegnativa per l'ammiraglia tecnologica del Gruppo Bmw. In questa fase del processo di sviluppo della serie, non solamente i componenti di trazione e sospensioni della iNext, una vettura progettata per la mobilità completamente elettrica, ad essere chiamati a dar prova della loro sicurezza funzionale, durata e affidabilità, ma anche la carrozzeria della vettura, gli interni, i sistemi di assistenza alla guida e la tecnologia in generale sono messi sotto esame. I test in condizioni climatiche di caldo estremo, sono parte integrante di un vasto e vario programma di sviluppo e test, nel quadro quadro di sviluppo verso la 'serie' del modello, che comporta per i prototipi di essere sottoposti allo stress di un intero ciclo di vita e di servizio. Come tutte le Bmw, sono previste altre tappe di test: la iNext passerà dal Proving Ground di Miramas (nel sud della Francia), al Nurburgring e sulle nevi di Arjeplog (Svezia) per completare il percorso di verifiche necessarie prima del lancio. Bmw ha comunicato che la produzione inizierà nel 2021 e che la scelta della fabbrica è ricaduta sul sito tedesco di Dingolfing, dove la Casa produce modelli di punta della sua gamma come la Serie 7 e la Serie 8, appositamente adeguato per prepararsi anche all'assemblaggio anche della sport utility a batteria. La iNext, sarà dotata di tecnologie eDrive di quinta generazione e assistenza alla guida che compierà un ulteriore passo in avanti.