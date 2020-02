Seat e Cupra, tutte le novità al Salone di Ginevra

Seat e Cupra si presentano al Salone di Ginevra con nuovi modelli e sviluppi. La prossima edizione del Salone dell'Automobile in Svizzera sarà infatti l'occasione per la Casa di Barcellona per presentare varie novità, a partire dalla World Premiere di Cupra Formentor, primo modello nativo del marchio, e il debutto di fronte al pubblico di Cupra Leon.



Seat celebrerà inoltre l'arrivo della nuova Leon in tutte le versioni alternative in cui sarà disponibile il nuovo modello, (mild-hybrid, ibrida plug-in e la versione alimentata a metano TGI, svelata a Ginevra per la prima volta) così come l'anteprima di Tarraco FR. "Il Salone di Ginevra è una delle prime occasioni per il pubblico di vedere la nostra offensiva di prodotto per quest'anno: Seat Leon, Cupra Leon e Cupra Formentor, tutte disponibili anche in versioni ibride plug-in. Questi modelli consentiranno a entrambi i marchi un passo decisivo verso il livello successivo - ha detto Wayne Griffiths, Vicepresidente Vendite e Marketing di SEAT e CEO di CUPRA - e siamo in grado di accogliere le richieste del mercato offrendo una gamma di modelli connotati da prestazioni, efficienza, connettività e sicurezza, in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti mantenendo nel contempo saldo l'obiettivo di ridurre il nostro impatto ambientale". In occasione del secondo giorno stampa, alle ore 09.30, il marchio presenterà inoltre le novità in ambito di mobilità urbana inizialmente previste per il Mobile World Congress, incluso il debutto in anteprima mondiale di Seat eScooter. L'appuntamento con tutte le novità Seat e Cupra è per martedì 3 marzo alle ore 08.30 sullo stand (Hall 2, stand 2251 - 2245). Il 4 marzo, inoltre, il marchio presenterà la propria strategia di micromobilità e le novità di prodotto inizialmente previste per il Mobile World Congress in una conferenza stampa tenuta da Lucas Casasnovas, Responsabile della mobilità urbana di SEAT, alle ore 09.30 sempre sullo stand.