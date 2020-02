Mustang Mach-e, via alle prenotazioni in italia per il suv

Dopo il reveal, lo scorso novembre a Los Angeles, si aprono ufficialmente anche per l'Italia le prenotazioni per l'acquisto di Mustang Mach-E, il suv elettrico Mustang, primo veicolo a zero emissioni dell'Ovale Blu. Il modello full electric è prenotabile dai clienti ad un prezzo di partenza di 49.900 euro, per la versione Mach-E Standard Range 258CV, presso la rete di FordPartner.



Mustang Mach-E è configurabile in due versioni: una a trazione posteriore, con una dotazione di serie che include il Ford Co-Pilot con le principali tecnologie di assistenza alla guida e un sistema di infotainment e connettività di ultima generazione, rappresentando la fusione tra design elegante e moderno e funzionalità intelligente. L'altra versione a trazione integrale con elementi distintivi quali i cerchi da 19'', le pinze freno rosse e gli inserti della plancia in 'carbon look'.



Il pacco batterie agli ioni di litio montato sul suv elettrico dell'Ovale Blu offre due livelli di potenza abbinati sia alla trazione posteriore, sia a quella integrale: da 75,7 kWh e conextended rangeda 98,8 kWh che garantisce un'autonomia massima fino a 600 km secondo il protocollo WLTP. Se ricaricata presso una stazione Ionity con potenza massima di 150 kW, Mustang Mach-E raggiungerà un'autonomia fino a 93 km con soli 10 minuti di ricarica. Inoltre, si stima che Mustang Mach-E possa essere ricaricata dal 10% all'80% presso una stazione di ricarica rapida(DC fast-charging station) in circa 38 minuti. Utilizzando la connettività fornita dal modem integrato FordPass Connect, Mustang Mach-E può migliorare continuamente l'esperienza di bordo grazie alla modalità di aggiornamento over-the-air abbinato al sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC di nuova generazione, con schermo da 15.5 pollici, semplice interfaccia che rende più facile l'accesso alle diverse funzioni attraverso i comandi touch e pinch&swipe.