Citroen C3 Aircross, quando il comfort di bordo è garantito

Il suv C3 Aircross eredita pienamente le peculiariatà del marchio. A partire dal comfort che è garantito dal programma Citroën Advanced Comfort, che consente di rendere piacevole il viaggio per conducenti e passeggeri , filtrando le sollecitazioni della strada come in un 'cocoon' protetto. Il comfort di riferimento è legato ai sedili, alle sedute ampie e generose ma anche alle sospensioni e all'insonorizzazione, con un'acustica curata.



Per garantire benessere, C3 Aircross offre tanta luminosità nell'abitacolo. Questo suv dispone di un'importante superficie vetrata laterale, per una visibilità a 360° e una luminosità di riferimento. La sensazione viene modulata dai vetri laterali posteriori, dotati di serigrafie a effetto 'veneziana' che creano inediti giochi di luce e ombra. C3 Aircross propone anche un'ampia apertura verso il cielo, con il tetto in vetro apribile e totalmente panoramico. Questo equipaggiamento con comando elettrico sequenziale, proposta unica sul segmento B- suv, offre dimensioni generose (superficie vetrata interna di quasi un metro di lunghezza), ed è inoltre dotata di una tendina parasole elettrica con il profilo luminoso a Led. Le tendine parasole nei posti posteriori rappresentano un altro modo di regolare la luminosità nell'abitacolo.



I vani portaoggetti sono un altro elemento essenziale per il confort a bordo. C3 Aircross è funzionale e offre diversi vani di contenimento, ingegnosi e specifici, adatti agli usi più svariati. La console centrale è studiata per contenere uno smartphone all'interno di un vano specifico per la ricarica wireless. Il cassettino portaoggetti illuminato e refrigerato, così come i vani delle portiere anteriori possono contenere una bottiglia da 1,5 litri. Una zona specifica della plancia, lato passeggero, è utile per riporre piccoli oggetti come chiavi, penne, monetine. Nella parte posteriore, i passeggeri possono beneficiare di altri utili vani: lo schienale del sedile posteriore centrale ripiegabile integra dei porta-bicchieri ed il passaggio per gli sci, per caricare oggetti lunghi.