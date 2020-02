Volkswagen Caddy, in arrivo la quinta generazione

Dopo tre milioni di esemplari costruiti fino ad oggi, Volkswagen Caddy si rinnova per la sua quinta generazione. Volkswagen Veicoli Commerciali ha infatti presentato in anteprima mondiale il quinto capitolo della storia di Caddy, completamente rivisto e che guarda al futuro e alla tecnologia. Tanto per cominciare, per la prima volta, il bestseller è sviluppato sul pianale modulare trasversale (MQB), un grande cambiamento per il mondo Caddy, grazie al quale sono introdotte nella gamma anche nuove tecnologie high end: innovativi sistemi di assistenza che aumentano sicurezza e comfort, sistemi di infotainment collegati in rete e i comandi digitalizzati che trasformano il nuovo Caddy in uno smartphone su ruote. Con il nuovo Twindosing i motori turbodiesel (TDI) sono i più puliti di sempre, mentre gli esterni sono stati completamente rinnovati e presentano un design marcatamente sportivo. Parallelamente sono state migliorate in modo significativo plancia, gestione delle funzioni e spaziosità nell'abitacolo. Il DNA originale del Caddy tuttavia viene mantenuto al cento per cento in termini di versatilità, funzionalità e praticità che ne fanno un veicolo multiuso tra i furgoni per consegne urbane e le monovolume per famiglie. "Il nostro obiettivo - ha spiegato Thomas Sedran, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen Veicoli Commerciali - con il nuovo Caddy era rendere la vita e il lavoro di tutti i giorni più semplici, pratici e personalizzati che mai, all'insegna del nostro motto Work - Life - Unlimited". Il lancio del nuovo Caddy è previsto già nel 2020, inizialmente in Germania, Austria e Polonia, per poi proseguire gradualmente fino a fine anno. Gli altri mercati principali includono Francia, Gran Bretagna, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Turchia e Italia. "La spaziosità superiore, l'assoluta perfezione nei dettagli, le tecnologie all'avanguardia e l'innovativo dinamismo del design - ha aggiunto Sedran - fanno compiere al nuovo Caddy un grande balzo in avanti". Esteticamente, il passaggio al pianale modulare trasversale MQB si nota già per il passo corto allungato e le conseguenti proporzioni dal carattere più dinamico del nuovo Caddy. I designer hanno sfruttato l'opportunità tecnica per realizzare su questa base una carrozzeria completamente rivisitata. Per quanto riguarda la tecnologia e l'allestimento, gli esterni del Caddy si distinguono grazie a molte dotazioni innovative: per esempio i dispositivi elettrici per le porte scorrevoli e il portellone, disponibili a richiesta, un tetto panoramico particolarmente grande con una superficie vetrata di 1,4 m2, che si estende sopra la prima e la seconda fila di sedili. Nuovi sono anche i cerchi in lega leggera fino a 18" e i gruppi ottici posteriori a LED, di serie nelle versioni top di gamma. A bordo, per la prima volta, si trovano il sistema di chiusura e avviamento automatici Keyless Access e il cosiddetto 'Digital Cockpit'. Anche i nomi degli allestimenti della versione per il trasporto persone sono stati rinnovati: l'allestimento 'Trendline' in futuro sarà semplicemente 'Caddy', la versione 'Comfortline' diventa 'Life' e 'Highline' viene modificato in 'Style'.