Citroen C3 Aircross, abitabile e modulare: bagagliaio al top

Il programma Citroën Advanced Comfort che ha ispirato tutte le fasi della progettazione, sottolinea l'attenzione dedicata al benessere a bordo del corpo e della mente, ed evidenzia il carattere pratico e spazioso di questo suv compatto 'people minded'. Il suv Citroën C3 Aircross è studiato come uno luogo in cui vivere. La sua architettura intelligente abbina compattezza esterna e spazio utile all'interno. Citroën C3 Aircross si distingue per il comfort della vita a bordo, favorito dalla percezione di spazio e dalla sensazione di benessere. Questa sensazione è immediata, grazie alla plancia a sviluppo orizzontale che libera spazio, e ai sedili accoglienti e confortevoli. Spazioso e modulabile a piacere, C3 Aircross rappresenta una proposta inedita nel segmento, con interni unici e lo spazio più generoso della categoria. Progettato secondo i principi del programma Citroën Advanced Comfort, questo suv si distingue per abitabilità, modularità e volume del bagagliaio.



In particolare, l'architettura rialzata permette la migliore abitabilità del segmento, e un confort eccezionale: 5 posti reali, con ampio spazio per le gambe e sopra la testa. 'Best in class' per spazio sopra alla testa, sia nella parte anteriore che posteriore, con la miglior altezza sotto al padiglione, C3 Aircross riesce a far sentire a suo agio tutti i passeggeri.



Notevole anche lo spazio per le ginocchia nella parte posteriore, grazie al passo di 2,60 m. Il suv beneficia inoltre della modularità più avanzata della sua categoria, con i sedili posteriori 2/3 - 1/3, ribaltabili che possono scorrere in modo indipendente per 150 mm. Le manovre sono molto facili. Il sedile del passeggero anteriore, ultra modulabile, può essere ripiegato per trasportare oggetti lunghi. Con un solo gesto la lunghezza massima di carico arriva a 2,40 m. Infine C3 Aircross propone il bagagliaio più ampio del segmento, di facile accesso grazie al grande portellone posteriore dall'ampia apertura, e con soglia di carico bassa. Con i sedili posteriori scorrevoli completamente spostati in avanti, il volume di riferimento di 410 litri arriva fino a 520 litri. Con i sedili posteriori ripiegati, la capacità totale di carico raggiunge i 1289 litri. C3 Aircross è pratico nel quotidiano, e propone un'ingegnosa cappelliera a scomparsa che, se posizionata in verticale dietro ai sedili posteriori, permette di sfruttare tutto il volume del bagagliaio fino al tetto. Il fondo del vano bagagli regolabile in due posizioni è un altro plus che, dopo aver ripiegato lo schienale dei sedili posteriori, permette di ottenere una superficie piatta.