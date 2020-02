Peugeot Landtrek,il pick up del Leone non arriverà in Europa

Peugeot rafforza la sua offerta nel segmento dei Pick-up da 1 tonnellata di portata con il Landtrek.



L'ultimo nato della casa del Leone adotta gli elementi presenti nei modelli del suo segmento: capacità di traino di 3 tonnellate, diverse varianti di carrozzeria, tecnologia a bordo, capacità di guida in fuoristrada e di superamento di ostacoli, robustezza e facilità di riparazione.

Con uno stile innovativo, una modularità avanzata e un'inedita dimensione del cassone soddisfa le aspettative di una clientela esigente grazie a un telaio cabinato, disponibile con cabina singola o doppia, versioni differenti a seconda degli usi(workhorse o multipurpose) e diversi accessori per rispondere alle attività professionali e al tempo libero. La progettazione è stata realizzata da Peugeot in stretta collaborazione con numerosi fornitori di riferimento internazionali (Europa, Giappone, USA). Questo ha permesso di progettare un pick-up completamente nuovo in linea con gli standard più avanzati del mercato.



Oltre a uno stile personale, si richiedeva la realizzazione di un mezzo da lavoro funzionale e resistente, ma anche adatto alle attività in fuoristrada nel tempo libero. Le dimensioni rimangono negli standard del mercato, con una lunghezza di 5,33 metri nella versione doppia cabina e 5,39 metri nella versione a cabina singola, tutte con una larghezza di 1,92 metri. Il carico utile supera 1 tonnellata e può persino raggiungere 1,2 tonnellate in alcune versioni. Questa zona di carico è illuminata con dei Led e permette di collegare alcuni accessori tramite una presa dedicata di 12 Volt. La capacità di traino raggiunge le 3 tonnellate per soddisfare tutti gli utilizzi. Per coloro che devono trasportare carichi estremi e molto lunghi, le versioni workhorse a cabina semplice possono essere vendute senza paraurti posteriori, per disporre di una sponda posteriore che si apre a 180°.



Il design esterno rivela una personalità decisa rimarcando il family feeling del brand: calandra verticale con il Leone al centro e firma luminosa a Led verticale (a seconda della versione). L'interno è in linea con il segmento dei 'One ton pick-up' con un volante a due razze che riprende quello del 3008 e uno schermo HD da 10" nella parte superiore della plancia, ispirato a quello dell'ammiraglia 508.



Grande attenzione è stata dedicata all'abitacolo che riprende numerosi equipaggiamenti presenti sugli altri modelli Peugeot.



La modularità del divano posteriore è garantita dalla possibilità di ripiegare lo schienale 60/40 o al 100%. Quando sono ripiegati, gli schienali possono sostenere un carico fino a 100 kg. Inoltre, due attacchi Isofix garantiscono la sicurezza e il fissaggio di eventuali seggiolini per bambini.



L'abitacolo è ampio e spazioso e nella seconda fila l'abitabilità ha una larghezza alle spalle di 1550 mm ed uno spazio minimo di 50 mm in corrispondenza delle ginocchia; questo assicura il comfort adeguato fino a 6 passeggeri (a seconda della versione). L'accessibilità a bordo è facilitata dalla presenza di 7 maniglie di sostegno nell'abitacolo.



Il Landtrek è dotato di connettività avanzata(prese USB / Bluetooth), di climatizzazione automatica bi-zona, di uno schermotouch-screen HD da 10'' compatibile con Apple CarPlay / Android Auto e di un hard disk da 10 Giga.



La sicurezza è garantita da 6 airbag e da un ESP che dispone di Hill Descent Control, Asr e Trailer swing Control per l'assistenza in fase di rimorchio. Il veicolo può essere dotato di telecamere (da 1 a 4) per facilitare le manovre sia in città che sulle altre strade. La telecamera off-road (nello specchietto retrovisore del passeggero) e la visione panoramica a 360° supportano il guidatore nel superamento di ostacoli o nell'affrontare percorsi stretti.



La gamma di motorizzazioni prevede un diesel 1,9 litri di cilindrata, che sviluppa 150 CV e un benzina sovralimentato con turbocompressore da 2,4 litri di cilindrata con potenza di 210 CV e una coppia di 320 Nm. La versione 4x2 è una trazione posteriore mentre per le versioni 4x4, la trasmissione anteriore viene innestata utilizzando un apposito pulsante.



Commercializzato a partire dalla fine di quest'anno, si partirà da America Latina e Africa subsahariana (l'Europa non è prevista nel perimetro di commercializzazione).