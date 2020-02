Cupra, aperto il nuovo quartier generale a Barcellona

In occasione del secondo anniversario del marchio, Cupra ha inaugurato la sua nuova sede a Barcellona. L'apertura del Cupra Garage ha coinciso con la presentazione in anteprima mondiale la gamma della prima Cupra Leon, che comprende anche due vetture da gara, dando inizio al viaggio del marchio verso l'elettrificazione con il suo primo modello ibrido. Dopo aver chiuso il 2019 con una crescita del 71,8 per cento rispetto all'anno precedente e quasi 24.700 unità vendute, il marchio spagnolo è ora pronto ad affrontare il 2020 con un ventaglio di novità. Oltre ad aprire le porte della sua nuova casa, un edificio eco efficiente di 2.400 metri quadrati il cui design evoca il paddock di un circuito da gara, il marchio ha ristrutturato il proprio laboratorio racing, il Cupra Racing Factory. "La decisione presa due anni fa di dar vita a Cuora come brand indipendente - ha commentato Carsten Isensee, SEAT Acting President e Vicepresidente di Finanza e IT, durante la conferenza stampa di lancio di Cupra Leon - non avrebbe potuto funzionare meglio: in così poco tempo è diventata la nostra unità di business più profittevole. Cupra dà a Seat l'opportunità di produrre modelli a più alto margine di contribuzione e di raggiungere nuovi clienti, e i due marchi insieme ci danno le risorse e la base operativa necessarie per continuare a crescere. Così, abbiamo deciso di rafforzare il marchio costruendo una sede propria". Cupra ha sfruttato l'evento di inaugurazione ufficiale del nuovo quartier generale per presentare la nuova famiglia di Cupra Leon, il modello bestseller del marchio che, nella sua ultima generazione, ha totalizzato 44.000 unità vendute in quattro anni. Con l'obiettivo di spingere ulteriormente le vendite del marchio, la casa spagnola ha presentato le versioni hatchback e Sportstourer in un'ampia gamma di propulsori ad alte prestazioni, dalle versioni benzina all'ibrido plug-in con 245, 300 e 310 CV.