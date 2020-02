Citroen C5 Aircross Hybrid, in elettrico fino a 50 km

Citroen lancia l'offensiva elettrica svelando la sua firma 'Inspired By You All' dedicata ai veicoli elettrificati e al suo modello di punta tecnologico: nuovo C5 Aircross Hybrid, il suv ibrido plug-in in classe e-Comfort, che segna il passaggio verso una gamma ampliata che, oltre a motori termici, si arricchisce di offerte 100% elettriche e ibride plug-in.



Già riferimento in termini di comfort, grazie alle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, ai sedili Advanced Comfort e alle sue 20 tecnologie di assistenza alla guida, C5 Aircross punta tutto sulla versatilità, con una guida a zero emissioni che raggiunge fino a 55 km di autonomia; silenzio di bordo, intuitività ed esperienza di guida rilassante. A tutto questo si abbina la spaziosità interna, grazie a una modularità di riferimento che consente di avere a disposizione tre sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa, con un volume del bagagliaio 'best in class' da 460 a 600 litri.



Prodotto in Francia nella fabbrica di Rennes - La Janaisinsieme alle versioni termiche destinate all'Europa e già vendute inoltre 110.000 unità in un anno.



Le prime consegne sono previste alla fine del primo semestre 2020. Per quanto riguarda l'acquisto, il prezzo in promozione di C5 Aircross Hybrid è pari a 34.550 euro, grazie all'Ecobonus Citroën di 7.000 euro sul prezzo di listino, comprensivo di Ecobonus statale.



Sulla versione feel è disponibile la formula di finanziamento con Simplydriveprime, della durata di 36 mesi e 30.000 chilometri, che prevede, il versamento di un anticipo di 6.500 euro e il pagamento di 35 rate mensili da 249 euro (TAN 4,99% TAEG 5,92%), ed il Valore Futuro Garantito da 22.415 euro.



Per i clienti privati è prevista anche con un'offerta di noleggio a lungo termine Free2move Lease della durata di 36 mesi e 30.000 Km, con un primo canone pari a 6.142 euro IVA inclusa e 35 canoni mensili da 329 euro IVA inclusa. Per i clienti business, invece è disponibile per la versione feel l'offerta di noleggio a lungo termine Free2move Lease della durata di 36 mesi e 45.000 km, con un primo canone pari a 5.600 euro IVA esclusa e 35 canoni mensili da 279 euro IVA esclusa. Il canone mensile include: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto; manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete Citroen autorizzata; assistenza stradale 24h/24; tassa di proprietà; auto sostitutiva in caso di guasto; gestione sinistri.