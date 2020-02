Peugeot, nuova 2008 arriva anche in versione Allure Navi Pack

Dopo aver debuttato su nuova Peugeot 208 a gennaio, la serie speciale Allure Navi Pack arriva sul suv più compatto della casa del Leone, nuovo 2008. Una nuova versione con ancora maggiore connettività, grazie alla presenza di serie di uno degli equipaggiamenti più interessanti e richiesti dai clienti, la 3D Connected Navigation da 7'' abbinata in questo caso alla strumentazione analogica. Il suv 2008 è stato introdotto sul mercato da pochi giorni e già molto richiesto dai clienti italiani grazie ad un design molto distintivo e con i codici stilistici propri del mondo degli sport utility vehicle. La serie speciale Allure Navi Pack viene offerta al cliente allo stesso prezzo della normale Allure da cui deriva.



Disponibile con motorizzazioni benzina PureTech e diesel BlueHDi con potenze di 100 o 130 CV, può contare anche sul cambio automatico EAT8, di serie con alcune motorizzazioni. I prezzi partono da 23.250 euro per la versione benzina PureTech 100 con cambio manuale e da 25.250 per la versione diesel BlueHDi con la stessa potenza, anch'esso con cambio manuale a 6 rapporti. La nuova generazione del suv 2008 si presenta totalmente rivoluzionata da cima a fondo rispetto alla precedente generazione, con più personalità ed uno stile particolarmente forte e distintivo. Ultratecnologica, oltre a poter contare sullo stato dell'arte della tecnologia Adas oggi concessa dalla legge, porta in dote l'i-Cockpit, un concetto rivoluzionario che è stato scelto da oltre 6 milioni di clienti nel mondo.