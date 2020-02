Hyundai Prophecy concept elettrico che rivoluziona il design

Si chiama Prophecy, cioè Profezia, il concept per un veicolo 100% elettrico che Hyundai Motor Company presenterà al prossimo Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, nella prima giornata per la stampa in calendario per il 3 marzo. In linea con la filosofia di design Sensuous Sportiness del gruppo coreano, questo nuovo veicolo, di cui è stata diffusa una immagine teaser, evidenzia silhouette ''accentuata da curve aggraziate - si legge nella nota - che scorrono su ampi fianchi posteriori per offrire elevate caratteristiche aerodinamiche. La linea di coda 'a battello' creata dagli elementi posteriori posteriori è completata dallo spoiler integrato e dai fanali posteriori verticali con lampade a pixel.



''Prophecy non segue le tendenze - ha affermato SangYup Lee, capo del Hyundai Global Design Center - è mostra una bellezza senza tempo che resisterà alla prova del tempo. Il suo design iconico sta per espandere il design di Hyundai verso orizzonti ancora più ampi''. Il nome Prophecy, ribadisce l'azienda, riflette lo scopo del concetto, in quanto definisce la direzione dei futuri progetti Hyundai, posizionandosi come icona del design per la futura gamma di veicoli elettrici.



Al Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra Hyundai Motor presenterà, assieme a Prophecy la strategia di elettrificazione nell'ambito del concetto di 'Real Progress is in the Air' che si ispira alla nuova visione del marchio.