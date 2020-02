Citroën C3 Aircross, il B-Suv modulare anche in versione 'C-Series'

In poco più di due anni è riuscito a conquistare 260mila clienti, oltre 40mila solo in Italia dove C3 Aircross si posiziona in uno dei segmenti più affollati e competitivi del mercato, quello dei B-suv, diventando il secondo modello più richiesto di Citroënalle spalle della best seller C3. Il segreto del suo successo, oltre alla carrozzeria che consente una guida rialzata e un'ampia modularità (basti pensare che il bagagliaio raggiunge una capienza che può arrivare fino a 1.289 litri), sta sicuramente nel look fresco e giovane immediatamente riconoscibile e soprattutto in una grande possibilità di personalizzazioni, con oltre 85 combinazioni per gli esterni e cinque diversi ambienti per gli interni, Esternamente il look dalla personalità forte e robusta si caratterizza soprattutto per le ruote di grandi dimensioni e passaruota con profili a contrasto, per le protezioni anteriori e posteriori effetto alluminio e le barre al tetto. All'interno l'abitacolo è spazioso e orientato al comfort di bordo: C3 Aircross è infatti progettato secondo il programma Citroën Advanced Comfort, per offrire la migliore abitabilità sia al conducente e che ai suoi passeggeri.

Altro punto di forza è sicuramente la modularità degli spazi che è garantita dai sedili posteriori, frazionabili 2/3 - 1/3 che possono scorrere in modo indipendente per 150 mm e dal sedile del passeggero anteriore che può essere ripiegato a tavolino, liberando in questo modo una lunghezza di carico pari a 2,40 metri, per un vero ambiente multispazio, esaltato anche dai numerosi vani portaoggetti. Il bagagliaio con soglia di carico bassa offre un volume di riferimento di 410 litri che arriva a 520 litri con i sedili posteriori spostati in avanti e fino a 1.289 litri con i sedili posteriori completamente ripiegati. Il B-suv si difende bene su ogni tipo di terreno grazie alla possibilità di essere equipaggiato con il Grip Control per la massima aderenza su differenti tipi di fondo stradale, anche con scarsa aderenza come sabbia, neve o fango. Con 5 modalità, la funzione Grip Control si inserisce automaticamente su modalità Standard oppure manualmente selezionando tra Sabbia, Fuoristrada, Neve, ESP OFF. Abbinata a questo sistema, la funzione Hill Assist Descent aiuta a mantenere la vettura a velocità ridotta anche su forti pendenze. La sicurezza è sicuramente uno dei punti di forza di C3 Aircross che dispone di ben 12 le tecnologie utili nel quotidiano, tra cui: il sistema Head-Up Display a colori, il Park Assist, il Riconoscimento dei limiti di velocità, l'avviso di superamento involontario della linea di carreggiata o il sistema di frenata automatica d'emergenza Active Safety Brake, il sistema di sorveglianza dell'angolo morto o la commutazione automatica dei fari. A queste si aggiungono 4 tecnologie di connettività: la funzione Mirror Screen, la ricarica wireless per smartphone, il sistema di navigazione connessa 3D con riconoscimento vocale e il Citroen Connect Box con Pack Sos e assistenza inclusi.

Ampia la gamma di motorizzazioni, tutte rispettose della normativa Euro 6.2. Sono disponibili motori 3 cilindri PureTech, che coniugano ottime prestazioni a consumi ed emissioni controllate, e motori BlueHDi in grado di offrire piacere di guida e rispetto dell'ambiente. La gamma benzina è composta dal motore PureTech 110 S&S disponibile con cambio manuale a 6 rapporti e dal più potente PureTech 130 S&S abbinato al cambio automatico a 6 rapporti. Nelle versioni diesel, Citroën C3 Aircross offre il motore BlueHDi100 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e il motore BlueHDi 120 S&S abbinato al cambio automatico a 6 rapporti EAT6, un motore che consente una marcia fluida anche sulle lunghe distanze. Il cambio automatico a sei rapporti EAT6 (Efficient Automatic Transmission), abbinato alla tecnologia S&S, esalta le prestazioni e rende il piacere di guida ancora più elevato, consentendo una notevole riduzione dei consumi e quindi delle emissioni. La declinazione dei motori si combina con 4 distinti allestimenti: Live, Feel e Shine, il top di gamma, a cui si aggiunge la versione C-Series, ordinabile da febbraio per il mercato italiano. Una versione creata per valorizzare il comfort e il carattere di suv C3 Aircross. Grazie all'offerta inedita di dettagli colorati 'Deep Red', C3 Aircross C-Series aumenta le possibilità di personalizzazione del modello. Questa tinta si ritrova nei profili dei proiettori e sui gusci dei retrovisori, abbinati al badge distintivo in rilievo 3D 'C-Series': la personalizzazione prosegue all'interno con i profili degli aeratori cromati satinati, i sedili confortevoli in tessuto grigio valorizzati da una fascia orizzontale rossa a contrasto sulla parte alta dello schienale e da impunture bianche.