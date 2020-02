Skoda, il primo suv elettrico si chiamerà Enyaq

Si chiamerà Enyaq il primo suv elettrico Skoda. Il nome abbina la lettera 'E' dell'elettromobilità alla 'Q' che identifica la famiglia dei suv della casa di Mlada Boleslav. Questo modello è il primo ad essere basato sulla piattaforma modulare elettrificata (MEB).



Enyaq deriva dal termine irlandese 'enya', che significa 'fonte di vita'. Questa parola, a sua volta, deriva dal gaelico irlandese 'Eithne', che può essere tradotto con i concetti di essenza, spirito o principio. Il concetto di fonte di vita inoltre simboleggia l'inizio di una nuova era per il brand boemo, quella dell'elettromobilità, ed è in linea con il claim Skoda: 'Driven by inventiveness - clever ideas since 1895'. Enyaq riprende la denominazione della famiglia dei suv Skoda sulla scia di Kodiaq, Kamiq e Karoq, i cui nomi derivano dalla lingua del popolo Inuit del nord del Canada e della Groenlandia.



Questo suv elettrico inoltre sarà il primo veicolo prodotto in serie del brand a essere basato sulla piattaforma modulare elettrificata (MEB) del Gruppo ed è il primo di oltre 10 modelli elettrificati che verranno lanciati sotto il sub-brand di Skoda iV entro la fine del 2022. Per il 2025 il marchio boemo prevede che il 25% delle vendite saranno rappresentate da veicoli e modelli interamente elettrici o plug-in hybrid. Skoda programma di investire due miliardi di euro entro il 2021 nello sviluppo di modelli elettrici e di un ecosistema interconnesso per soluzioni di mobilità moderna ed ecocompatibile.